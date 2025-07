Affare super tra Inter e Milan, cambia maglia per 15 milioni

Milan e Inter vivono percorsi di rinascita differenti che però passano entrambi da una nuova guida tecnica. Per i rossoneri un ritorno al passato con Massimiliano Allegri, mentre i nerazzurri hanno scelto la gioventù e le idee fresche di Christian Chivu.

In entrambi i casi ci sarà da lavorare molto per riscattare annate particolari. Enorme delusione per l’Inter tra il campionato sfumato e il sogno Champions infranto in malo modo in finale, mentre il Milan ha portato a casa un trofeo che non è stato sufficiente per mascherare la grande debacle di una stagione passata da due allenatori e tanti rimpianti.

Al netto di tutto molto passerà ora anche dal calciomercato con le due società milanesi che stanno applicando strategie abbastanza differenti. Ciononostante Inter e Milan potrebbero incrociare i rispettivi destini proprio in sede di campagna trasferimenti, con un calciatore rossonero che potrebbe finire nel mirino dei rivali.

Il riferimento è al giovane Alex Jimenez, laterale di prospettiva ed estremamente duttile, capace di giocare in più ruoli e su entrambe le corsie. L’esterno spagnolo, al netto dell’influenza contrattuale del Real Madrid, per ora è rimasto al Milan ma non sono da escludere ulteriori cambi di scenario.

Eppure nei mesi scorsi ai canali ufficiali del club aveva ammesso: “Con le parole non posso descrivere il Milan, mi piace tutto: il club e i tifosi fanno il bene per noi. L’esordio in prima squadra è stato uno dei giorni più belli della mia vita, perché volevo ringraziare Pioli che mi ha dato la fiducia di giocare in questa squadra ed è stata un emozione incredibile”.

Calciomercato, asse tra Milan e Inter: mirino su Alex Jimenez

Nel passaggio dal Real al Milan aveva detto: “Quando ho capito che il Milan voleva prendermi io sono voluto andare subito. Io amo il Milan e per me sempre sarà nel mio cuore, perché mi ha fatto giocare in prima squadra”.

Amore e riconoscenza forti da parte di Jimenez per il Milan, anche se ora alle sue spalle potrebbe proiettarsi l’ombra degli acerrimi rivali dell’Inter. I nerazzurri monitorano la sua situazione per caratteristiche tecniche ed età, anche se sarà difficile convincere soprattutto il ragazzo.

La valutazione orbita intorno ai 15 milioni di euro e i nerazzurri potrebbero provarci. Jimenez però per ora appare orientato a non tradire i colori rossoneri.