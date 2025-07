Stipendio da oltre 2000 euro netti al mese, basta il diploma: candidati subito

Bisogna per forza aver conseguito una laurea per avere una busta paga superiore a 2.000 euro netti al mese? Non è detto.

In un momento in cui l’inflazione ha abbattuto non poco il potere d’acquisto e il mercato del lavoro appare sempre più competitivo un lavoro ben retribuito appare prima di tutto una necessità. Superare i 2.000 euro al mese per alcuni mestieri è decisamente cosa più facile in presenza di una laurea.

Chiaramente una laurea in medicina garantisce anche nei primi anni di carriera remunerazioni che possono superare i 2.200-2.400 euro netti a seconda del ruolo, della sede e degli straordinari. Anche un avvocato con un po’ di gavetta e esperienza può arrivare a superare i 40.000 euro all’anno, per non parlare del notaio che in Italia percepisce un reddito medio che sfiora gli 80.000 euro lordi.

Un ingegnere informatico attivo nel campo della programmazione arriva con facilità a guadagnare oltre 2.000 euro netti al mese, sia se lavora come dipendente o come autonomo. Stesso discorso per una professione più recente come quella dello specialista in intelligenza artificiale. E chi invece la laurea non ce l’ha ha possibilità di raggiungere cifre simili?

Stipendio da oltre 2.000 euro netti solo con il diploma

Alcuni lavori permettono di guadagnare più di 2.000 euro senza avere la laurea. In questi casi occorre però acquisire una determinata specializzazione. Come nel caso degli operati che hanno acquisito competenze specifiche nel loro campo e che, dunque, sono particolarmente richiesti dalle aziende. Pensiamo a saldatori, elettricisti, meccanici, idraulici o ai lavoratori specializzati nella carpenteria metallica.

Anche il rappresentante commerciale, una volta acquisita una certa esperienza, può arrivare facilmente a guadagnare più di 2.000 euro netti al mese. Naturalmente molto dipende dall’azienda rappresentata. Più alto è il fatturato, maggiori saranno stipendio e provvigioni. Anche il cuoco assunto in un albergo almeno a 4 stelle o in un ristorante rinomato supera facilmente i 2.000 euro e non fatica neanche ad arrivare ai 3.000.

Più difficile arrivare a guadagnare oltre 2.000 euro per un cameriere. Ma nei periodi di alta stagione, dove i lavoratori spesso sono impiegati in doppi turni, anche questa meta retributiva non è impossibile da raggiungere. Anche chi entra nelle forze armate o in polizia (come carabiniere o poliziotto) può arrivare a guadagnare anche più di 2.000 euro netti al mese.

Questo soprattutto dopo alcuni anni di servizio o con incarichi operativi piuttosto gravosi. Nel 2025 un carabiniere e un agente inquadrato in ruoli esecutivi parte da una retribuzione di base più contenuta. Ma grazie a indennità di servizio, straordinari e progressioni di carriera arriva facilmente a superare la soglia dei 2.000 euro mensili, specialmente dopo una decina di anni di servizio.