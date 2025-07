Truffa! Pochi istanti e ti svuotano il bancomat: l’accessorio per difenderti lo vende Amazon

I malviventi hanno scoperto come sottrarre denaro dal bancomat in pochi secondi. Un accessorio in vendita su Amazon ci protegge dalla truffa.

Mai sentito parlare della truffa del Pos nascosto? Si tratta di un nuovo raggiro che consente ai malintenzionati di sottrarre del denaro dal conto delle loro vittime senza nemmeno il rischio del contatto fisico. Non serve altro che un Pos contactless e una manciata di cattive intenzioni – che non mancano mai a chi ha fatto del furto la sua professione.

La truffa è ingegnosa almeno quanto è insidiosa visto che basta procurarsi un comunissimo Pos, acquistabile in qualunque negozio di elettronica. A quel punto il malvivente armato di Pos non dovrà fare altro che avvicinarsi alla borsa o al portafoglio della sua vittima in un luogo affollato per rubare decine di euro in pochi attimi. Il tutto senza nemmeno tirare fuori il Pos.

Ai pirati del Pos basta avvicinarsi di pochi centimetri per trasferire il denaro, sfruttando il fatto che in molti Paesi europei – Italia compresa – per completare pagamenti di piccolo importo (fino a 25 o 50 euro in genere) non viene richiesto il Pin. Fortunatamente è possibile adottare delle contromisure. Basta avere l’accessorio giusto, che costa poco e si può trovare facilmente su Amazon.

L’accessorio Amazon che difende dalla truffa del Pos nascosto

Come detto la truffa del Pos nascosta permette ai malviventi di rubare denaro direttamente da bancomat e carte custodite nel portafoglio o nella borsa grazie alla tecnologia dei pagamenti contactless. I ladri prendono dunque di mira le tessere fisiche che si trovano nelle nostre tasche, nelle borse e o nel portafoglio. Ma come possiamo difenderci?

Per riuscire a proteggersi da questa truffa tecnologica dovremo aggiungere un livello di schermatura (il cosiddetto blocco RFID) tra le nostre carte e l’ambiente esterno. Così facendo renderemo impossibili i pagamenti contactless se non nel momento in cui saremo noi a estrarre fisicamente le carte dal loro luogo di custodia.

Per andare a creare questa protezione supplementare potremo procurarci due tipologie di accessori. La prima alternativa è quella di acquistare un nuovo portafoglio con protezione integrata. Su Amazon ce ne sono molti disponibili anche a meno di sette euro. Chi invece vuole tenersi il vecchio portafoglio potrà optare per la seconda soluzione.

Ci riferiamo alle carte speciali da sovrapporre a quelle che vogliamo proteggere dalla truffa del Pos nascosto. In questo modo riusciremo a creare una schermatura efficace. Sempre su Amazon se ne trovano spendendo anche in questo caso meno di sette euro. Per testarne il funzionamento ci basterà inserire la carta all’interno e provare a pagare con il Pos. Se il pagamento non avverrà la protezione che avremo scelto si sarà dimostrata efficace.