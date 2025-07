Arthur si riduce lo stipendio e va in una Big di Serie A: prestito

Arthur potrebbe lasciare la Juve e trasferirsi in un'altra big di Serie A in prestito con obbligo di riscatto

Alcuni calciatori fanno giri immensi e poi ritornano. Deve essere ciò che avranno pensato i tifosi della Juventus nel rileggere il nome di Arthur Melo associato ai colori bianconeri dopo la fine dell’ennesimo prestito senza risultato.

Il centrocampista brasiliano classe 1996 ha infatti fatto nuovamente rientro a Torino dopo l’ultima esperienza vissuta in Spagna con la maglia del Girona. In Liga ha messo a referto 15 presenze senza trovare alcun gol o assist. Numeri deludenti per chi una manciata di anni fa arrivò in Italia con prospettive da campione a margine del maxi affare che portò Miralem Pjanic a fare il percorso inverso in direzione Barcellona.

Di quel fenomeno potenziale alla Juventus si è visto poco o nulla tanto da far finire Arthur in un giro di prestiti mai particolarmente positivi, eccezion fatta per l’avventura a Firenze dell’annata 2023/24 nella quale era riuscito quanto meno a ritagliarsi una continuità di impiego e rendimento.

Ora dopo un’altra stagione dimenticabile con la maglia del Girona il brasiliano di Goiania è tornato alla base in attesa di trovare una nuova sistemazione. Il contratto è in scadenza a giugno 2027 e l’ingaggio resta molto elevato, nonché l’ostacolo più importante da superare per riuscire ad accasarsi in tempi brevi altrove.

Secondo quanto riferito dal noto quotidiano turco ‘Fanatik’, il Trabzonspor avrebbe avviato i negoziati per arrivare al prestito di Arthur Melo, che piace anche in Spagna.

Calciomercato Juventus, Arthur ancora in uscita: cessione con ingaggio ridotto

Lo stesso Arthur però potrebbe avere anche estimatori in Italia, dove una squadra in ascesa potrebbe farci un pensierino in una sorta di operazione rilancio.

A spostare il mirino sul verdeoro classe 1996 potrebbe essere il Bologna, reduce dalla vittoria della Coppa Italia ed abituato nelle ultime due stagioni a stare nelle posizioni elevate della classifica di Serie A.

L’esperienza e la qualità ad rilanciare di Arthur potrebbero fare al caso di Italiano, anche in ottica europea dove i felsinei vorrebbero alzare l’asticella. Dopo colpi come Bernardeschi e Immobile un’altra operazione di questo stampo potrebbe essere effettuata a centrocampo.

In questo caso l’ex Barça potrebbe trasferirsi in prestito con obbligo di riscatto, garantendo eventualmente un addio alla Juve. Italiano potrebbe apprezzare il valore del brasiliano che, però, dovrebbe ridursi lo stipendio da circa 5 milioni di euro a stagione, che rimane troppo alto.