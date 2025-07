Cataclisma Inter! Barella cambia squadra: 81 milioni di euro

L’estate di calciomercato sta gradualmente alzando i giri del motore con alcuni incastri che potrebbero andare a sconvolgere gli equilibri interni delle big. Lo sa bene l’Inter, che ha appena iniziato un nuovo percorso con Chivu e dovrà guardarsi le spalle da un possibile assalto ad un top della rosa.

Spesso e volentieri alcune trattative sono collegate in maniera più o meno diretta, ed anche una sola cessione rischia di smuovere un clamoroso effetto domino capace di coinvolgere diversi club e calciatori. È questo il caso della possibile operazione in uscita da parte del Tottenham relativa a Yves Bissouma, che piace tanto in Premier League ma è stato accostato di recente anche alla Juventus.

La cessione altamente probabile del centrocampista classe 1996 potrebbe innescare quindi un effetto a catena che coinvolgerebbe anche l’Inter e un big dell’organico come Nicolò Barella, il quale diventerebbe obiettivo papabile per gli Spurs.

Bissouma dal canto suo è un mediano fisico e con grande dinamismo, abile recuperatore di pallone ed in grado di dare equilibrio alla squadra. Il maliano si è trasferito al Tottenham nel 2022 dopo una prima esperienza inglese al Brighton, seppur senza mai decollare del tutto nel nord di Londra. Con il contratto in scadenza solamente tra un anno, nel 2026, gli Spurs opterebbero quindi per un addio anticipato anche per non perderlo a parametro zero. Un affare che porterebbe inevitabilmente gli inglesi a caccia di un altro calciatore di alto profilo per il reparto.

Calciomercato Inter, assalto a Barella con la cessione: il Tottenham lancia l’offensiva

Bissouma è dunque in uscita e pronto a salutare il Tottenham che potrebbe decidere di compiere un enorme salto di qualità facendo un grandissimo investimento in Serie A.

Nel mirino degli Spurs come post Bissouma ci sarebbe quindi Nicolò Barella, che alzerebbe notevolmente l’asticella del livello della squadra. In questo caso la compagine londinese potrebbe andare a mettere sul piatto la bellezza di 70 milioni di sterline, che corrispondono a circa 81 milioni di euro.

Non sarà semplice convincere sia l’Inter che il calciatore, considerando anche la potenziale incedibilità di un leader dello spogliatoio che ha tutta l’intenzione di riportare in alto la squadra dopo le difficoltà del finale dell’ultima annata. Gli Spurs però potrebbero provarci facendo leva anche sul fascino della Premier League. Le risorse non mancherebbero ma è un affare tutt’altro che semplice.