Un solo prodotto per più usi diversi, lo trovi adesso da Lidl ad un prezzo piccolissimo

Non c'è tempo da perdere, da Lidl torna uno degli oggetti più venduti in assoluto: piccolo, pratico e compatto lo puoi mettere ovunque e costa anche pochissimo.

In casa la questione dello spazio è roba seria. Spesso, infatti, si dovrà stare letteralmente con il metro alla mano, per cercare d’incastrare tutto alla perfezione, affinché i vari spazi possano essere realmente pratici e funzionali. Gli arredi, ma anche i vari accessori dovranno essere studiati con cura, per poter sfruttare in modo adeguato ogni centimetro senza rischiare di ottenere un effetto soffocante.

Tante volte, ad esempio, si dovrà rinunciare a quell’accessorio che tanto ci piace perché esattamente non sappiamo dove metterlo? Ebbene, una soluzione c’è e da Lidl la si trova anche a poco prezzo. Infatti, a gran richiesta torna in vendita uno degli oggetti più apprezzati dai suoi clienti. Piccolo, pratico e multifunzione può essere piazzato ovunque, sfruttando al massimo ogni centimetro.

Torna da Lidl il prodotto per la casa più venduto di sempre: il prezzo è piccolissimo

Da sempre Lidl, offre alla sua clientela soluzioni geniale per poter completare l’arredamento di casa a prezzi piccolissimi. Si tratta di idee pensate e studiate anche per gli spazi più piccoli e per poter sfruttare al massimo ogni centimetro. Ebbene, questo è il momento di correre nel punto vendita più vicino, perché è ritornato il carrello portavivande multifunzione.

Da giovedì 31/07 ritorna i tutti i punti vendita il carrello portavivande. Pratico, comodo e multifunzione è l’oggetto perfetto da tenere in casa e che potrà essere trasportato senza fatica da una parte all’altra. Le dimensioni compatte 48,5 x 75 x 36,5 cm lo rendono perfetto anche per gli spazi più piccoli, ma quello che sorprende è la capacità di carico: fino a 27 kg totali, distribuiti su tre comodi ripiani. Il tutto con due ruote dotate di sistema di blocco, per garantire stabilità ovunque venga posizionato.

Il prezzo è davvero piccolissimo, solo 27, 99 euro per un vero gioiellino di design. Un carrello capace di poter essere usato come più ci interessa. Da semplice carrello bar o portavivande, a posta di smartworking, angolo beauty, porta riviste, un tavolino extra o ancora un ulteriore piano di appoggio. Insomma, a fronte di una spesa davvero irrisoria si potrà avere un accessorio davvero utile in casa. Non resta che recarsi subito nel punto vendita più vicino, perché andrà sicuramente a ruba e il rischio e di restare senza.