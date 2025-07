Il bagno sembra sempre un vero caos? Prova il metodo delle 3 scatole e vedrai che cambiamento

Uno dei problemi che maggiormente si riscontrano in casa, è quello di riuscire a tenere tutto in perfetto ordine. Un dettaglio che spesso viene sottovalutato e che peggiora quando si ha poco tempo per dedicarsi alle faccende domestiche e quando gli ambienti non sono tanto grandi. In questo caso, infatti, basterà anche un solo oggetto fuori posto per poter creare caos e confusione. In particolare, è proprio il bagno ad essere uno degli ambienti in cui c’è maggiore disordine.

Il bagno, è uno degli ambienti di casa in cui si passa una buona parte del proprio tempo. Il luogo in cui ci dedichiamo esclusivamente alla nostra igiene personale e per tale motivo, sarà davvero importante che sia tenuto sempre pulito, igienizzato e soprattutto in ordine. Purtroppo però, questi 3 elementi non vanno sempre di pari passo e spesso basta che ne manchi anche solo uno per avere un bagno caotico e disordinato.

Con il trucco delle 3 scatole finalmente il bagno non sarà più un caos

Più il bagno sarà piccolo e più dovrà essere indispensabile organizzare al meglio tutto gli spazi. Soltanto in questo modo, infatti, si potrà evitare di ritrovarsi in una situazione caotica. Spesso però non risulterà semplice e ci si ritroverà sommersi da oggi che magari nemmeno ricordavamo di avere. Ecco che quindi, entra in gioco un rimedi fai da te davvero efficace, con il metodo delle 3 scatole il bagno finalmente non sarà più un caos.

Ma in cosa consiste esattamente questo metodo? Altro non è che una sorta di decluttering, esattamente come quello che si effettua in tutti gli altri ambienti. Non si dovrà fare altro che procurarsi 3 semplici scatole e attribuire una funzione ad ognuna di essa. Avremo quindi una scatola destinata agli oggetti da tenere, una di oggetti da buttare e la terza mirata per gli oggetti che dovranno ancora essere valutati. Nello specifico:

Scatola da tenere: andrà messo al suo interno tutto ciò che serve, che viene usato regolarmente e che si trova in buone condizioni. Quindi tutti gli oggetti che rendono davvero comoda la routine quotidiana; Scatola da buttare: prodotti scaduti, confezioni vuote, accessori rotti o inutilizzati da tempo. Qui finiscono le pinzette arrugginite, i trucchi secchi e quelle boccette mezze vuote; Scatola da valutare: oggetti che non si usano spesso, ma che potrebbero avere ancora una funzione.

Un semplice metodo, che permetterà di avere il bagno perfettamente ordinato e che risolverà il problema del caos e del disordine.