Una Big paga la clausola di Dybala: guadagnerà 10 milioni in 2 anni

Gian Piero Gasperini sta plasmando la sua Roma in queste settimane provando ad entrare nella mente dei calciatori giallorossi con un nuovo approccio tattico e fisico.

Tra i big che meglio stanno rispondendo alle novità c’è senza dubbio Paulo Dybala, in merito al quale c’è grande attenzione come sempre. Il fantasista argentino spera di mantenere nel corso di tutta la stagione la migliore condizione possibile per offrire quella continuità ai massimi livelli che troppo spesso è mancata a causa di qualche infortunio di troppo.

Gasperini lavora dunque anche sulla tenuta fisica che per ora risponde discretamente bene. C’è però da valutare il futuro e la situazione contrattuale. Va ricordato che a margine della scorsa stagione sono scattati i termini per il rinnovo dell’accordo fino al 30 giugno 2026, con annesso ingaggio da 8 milioni di euro.

Cifre molto importanti per un calciatore tecnicamente fortissimo ma di 32 anni e con qualche acciacco fisico di troppo. Intanto lo stesso Dybala si conferma proiettatissimo sul nuovo progetto anche con il messaggio inviato al neo acquisto Wesley che al momento della presentazione ha svelato un retroscena: “Dybala mi ha mandato un messaggio, mi ha chiesto come stavo, mi ha detto che mi aspettava qui e di inviargli un messaggio se avessi avuto bisogno di qualcosa. Quando l’ho letto ho fatto un salto e ho iniziato a gridare in giro per casa, a mia moglie: ‘Dybala mi ha mandato un messaggio!’. Lui è un campione, sono un suo grande fan. Ho parlato con lui, mi ha detto di scrivergli in caso di bisogno”.

Calciomercato Roma, Benfica su Dybala: ingaggio spalmato in due anni

Dybala è quindi a disposizione anche dei nuovi arrivati dall’alto della sua leadership e del suo carisma. Resta però aperta una porticina relativa al mercato.

Secondo quanto appreso dai colleghi di Asromalive.it, nelle scorse settimane il Benfica avrebbe provato a chiedere informazioni per l’attaccante argentino, anche se per ora l’ostacolo principale resta rappresentato dall’alto ingaggio del calciatore.

Al netto di tutto Dybala si trova bene nella capitale e pare aver sposato il nuovo progetto, fermo restando che però i lusitani potrebbero anche provare a lavorare su un altro tipo di approccio.

Non è infatti da escludere che il Benfica possa esercitare la clausola rescissoria valida per l’estero, proponendo nel caso all’argentino uno stipendio più basso ma spalmato con un biennale da 5 milioni a stagione rispetto alla singola annata da 8 milioni ora in essere alla Roma.

Ad ora soltanto rumors, comunque di difficile realizzazione, considerando la centralità che Gasperini potrebbe avere in mente per la ‘Joya’.