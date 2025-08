Offerta folle da Ikea: con pochi euro ti sembrerà di stare sempre in un ristorante stellato

Luglio è mese di saldi e Ikea propone ancora delle offerte a prezzi scontati per i suoi clienti. Nel catalogo cucina di Ikea si trovano delle offerte interessantissime. Viene offerta una grande varietà di articoli, tra complementi di arredo e accessori presenti nella sezione dedicata agli sconti di stagione della celebre catena svedese di arredamento low cost.

Chi ha la fortuna di vivere non troppo lontano da un punto vendita Ikea avrà la possibilità di andare a dare personalmente un’occhiata per testare con mano la qualità dei prodotti che è possibile trovare in offerta a prezzi molto vantaggiosi, sia che si tratti della cucina – come nel nostro caso – o per gli altri locali di casa nostra.

Con i saldi di luglio 2025 – che proseguono anche ad agosto – Ikea permette alla sua clientela di portarsi a casa arredi a prezzi decisamente competitivi. Ma vediamo più nel dettaglio quali sono i mobili e gli accessori per la cucina che si possono acquistare con una spesa di pochi euro. Ecco le migliori offerte per la cucina targate Ikea.

Ikea, le offerte da pochi euro per gli arredi da cucina (ma occorre sbrigarsi)

Una soluzione interessante per arredare la cucina è HÄGERNÄS, il tavolo completo di quattro sedie in mordente anticato di pino massiccio ideato dal designer Ola Wihlborg. Il prezzo scontato è pari a 139 euro (invece di 169), con uno sconto del 18%. La composizione è offerta con questo sconto fino al 17 agosto (salvo esaurimento delle scorte).

Ottima per la cucina anche la tovaglia VÅRARV, realizzata con materiali naturali, che aiuterà ad apparecchiare la tavola in modo stiloso in tutte le occasioni. Realizzata in resistente cotone, il suo colore grigio è in grado di esaltare ogni tipo di servizio di piatti. Le dimensioni sono 145 cm x 240 cm. Questa tovaglia, scontata del 33%, costa 12 euro anziché 18. Essendo a fine serie, dopo il 17 agosto (ma attenzione all’esaurimento delle scorte) non sarà più venduta.

La carrellata delle offerte Ikea per la cucina si conclude con lo strofinaccio fantasia color arancione TORVFLY. Le sue misure sono 45 cm x 60 cm. Scontato del 37%, si acquista nella confezione da quattro pezzi a 2,50 euro (invece di 3,95 euro). Anche in questo caso chi è interessato farà bene a muoversi per tempo.

Infatti anche lo strofinaccio TORVFLY rientra tra i prodotti a fine serie. È dunque destinato a sparire dal catalogo del marchio svedese. Insomma, le offerte Ikea proseguono anche ad agosto. Ma occorre affrettarsi per evitare che si esauriscano le scorte.