Pattumiera invasa dai moscerini? Con questo trucco naturale vedrai come te ne sbarazzi subito

Il trucco 100% naturale per eliminare senza fatica i moscerini nella pattumiera: basterà davvero poco per risolvere definitivamente il problema.

Uno degli effetti negativi che il caldo ha nelle nostre case, è la presenza di tutti quei piccoli insetti che nei mesi invernali erano completamente spariti. Non solo formiche, mosche e zanzare, ma anche minuscoli moscerini, che preferiranno depositarsi sulla frutta che abbiamo in cucina e in modo particolare nella pattumiera. Inoltre, con il caldo, l’umido tende a deteriorarsi molto rapidamente, diventando così il ritrovo perfetto per tutti questi insettini.

Ritrovarsi con una pattumiera maleodorante, soprattutto nei mesi più caldi, è un problema che non va affatto sottovalutato. Non solo perché non è affatto igienico, ma inoltre, sarà terreno fertile per i moscerini, che, attratti dall’odore degli avanzi, ne prenderanno immediatamente possesso. Ecco che quindi, sarà estremamente importante che la pattumiera venga lavata per bene e che anche il sacchetto venga cambiato spesso.

Con questo rimedio naturali ti sbarazzi subito dei moscerini dalla pattumiera

Anche se non rappresentano un pericolo per la nostra salute, avere la casa invasa dai moscerini non è sicuramente piacevole. Ciò che ignoriamo, è la loro capacitò di riproduzione e che nel giro di pochi giorni è in grado di creare una vera e propria infestazione. Come fare allora per evitare che i moscerini prendano di mira la pattumiera dell’umido? Sicuramente l’igiene è fondamentale, ma c’è anche altro da poter fare affinché il risultato duri nel tempo.

Nonostante sia importantissimo avere una pattumiera sempre ben pulita ed igienizzata, solo questo non basta per potersi sbarazzare dei moscerini. Ecco che quindi, entra in gioco un rimedio naturale davvero efficace, ideale per eliminare per sempre questo problema senza dover usare alcun prodotto chimico. Per metterlo in pratica basterà un semplice limone ed il gioco è fatto!

Prendere quindi un limone e tagliarlo a metà e dopo aver ben lavato la pattumiera, posizionarlo sul fondo. Andrà bene anche un limone già spremuto oppure anche solo le bucce. Nei periodi di maggiore caldo, dove i moscerini sono in quantità, si potranno aggiungere anche dei chiodi di garofano per aumentare l’effetto repellente. Una volta sistemato il limone, i moscerini non troveranno più gradevole avvicinarsi alla pattumiera. L’unica cosa importante, è che per rendere il sistema valido, sarà necessario sostituire il limone ogni 2-3 giorni. Ed ecco che un semplice rimedio naturale, i moscerini non saranno più un problema.