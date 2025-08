Ora che arriva la prossima bolletta dell’energia controlla questo: solo così puoi risparmiare davvero

A partire dallo scorso 1° luglio le bollette di luce e gas hanno cambiato non solo grafica e look ma anche le informazioni riportate al suo interno. ARERA ha introdotto infatti un nuovo modello standard e più trasparente che permette al consumatore di capire davvero cosa sta pagando e come poter risparmiare.

Spicca soprattutto una novità all’interno di questo “restyling”: il frontespizio unificato. Adesso la bolletta si apre con una pagina di riepilogo dei dati fondamentali: dall’importo da pagare alla scadenza fino ai consumi e al contratto del fornitore. Niente più dati sparsi confusamente su svariate pagine, insomma.

Nulla di tutto questo: la nuova versione della bolletta contiene una panoramica più immediata e soprattutto uguale per tutti gli operatori energetici. Successivamente possiamo trovare il cosiddetto “scontrino dell’energia”. In altre parole un riepilogo chiaro e schematizzato della bolletta che ci permetterà anche di risparmiare. Come? Lo vedremo subito.

Cosa controllare nella prossima bolletta per risparmiare

Lo “scontrino dell’energia” suddivide le spese in a) quota consumi (energia consumata moltiplicata per il prezzo medio); b) quota fissa (costi di vendita e commercializzazione); quota potenza (per la luce, basata sui kW contrattuali). Troveremo poi i costi di rete e gli oneri, l’IVA, le accise, gli eventuali bonus sociali, il canone Rai e voci extra (come gli interessi di mora).

La nuova struttura “quantità per prezzo” ci aiuterà a afferrare subito cosa va a incidere maggiormente sul totale. Attenzione poi a una delle novità più utili per il consumatore finale: il “box dell’offerta”. Si tratta di una nuova sezione che si prefigge di aiutarci a controllare se davvero stiamo pagando alle condizioni sottoscritte.

All’interno del box dell’offerta troviamo informazioni come queste:

Nome e codice dell’offerta attiva;

Tipologia (fisso, variabile, indicizzato);

Prezzo applicato e formula di calcolo (ad esempio PUN per luce, PSV per gas);

Data di inizio e scadenza dell’offerta;

Eventuali penali per il recesso anticipato;

Il totale che abbiamo speso nel periodo.

Il box dell’offerta può rivelarsi un prezioso alleato per risparmiare. Mettendolo a confronto con il nostro contratto potremo capire subito se ci stanno applicando le condizioni corrette o se è più conveniente per noi verificare le altre offerte energetiche sul Portale Offerte di ARERA. Qui avremo modo di confrontare tariffe alternativi somiglianti al nostro profilo consumo.

Potremo sfruttare le novità per risparmiare sui consumi. Come prima cosa ci converrà controllare il box dell’offerta per verificare che nome, codice e prezzo corrispondano al contratto attivato. Potremo poi usare il Portale Offerte di ARERA per fare confronti con offerte simili così da capire se con un’altra tariffa ci sarà la possibilità di risparmiare.

Non dimentichiamo di leggere con attenzione lo scontrino dell’energia. Nel caso in cui dovessimo notare una quota consumi sproporzionata rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso faremo bene a indagare (consumi stimati vs consumi reali, testi, ecc.). Infine, con l’attivazione della bolletta digitale potremo beneficiare di uno sconto fino all’incirca a 0,55 euro al mese con la domiciliazione bancaria sulla bolletta web.