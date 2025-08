Ultim’ora, rescinde con l’Inter e si trasferisce in bianconero

L’Inter lavora tanto sul campo quanto sul mercato per arrivare nelle migliori condizioni possibili all’inizio della stagione imminente. I nerazzurri dovranno riscattare un epilogo amaro tra Serie A e Champions, senza dimenticare il Mondiale per Club, e per farlo servirà anche l’aiuto d Marotta e soci.

Il club meneghino sta provando gradualmente a potenziare l’organico a disposizione di Christian Chivu, che rappresenta forse la novità più importante di questa prima fase. L’allenatore rumeno, che ha avuto già un primo assaggio al Mondiale, avrà l’arduo compito di riportare ai vertici Lautaro e soci dopo il ciclo di Simone Inzaghi.

Intanto la società sta lavorando bene tra entrate ed uscite per muovere le pedine giuste. Il grande obiettivo per l’attacco resta Ademola Lookman, per il quale si lavora ormai da qualche tempo senza sosta con l’Atalanta che però spara piuttosto alto.

Lo stesso numero uno nerazzurro Marotta nei giorni scorsi aveva confessato: “Manca ancora un mese alla chiusura, non nascondo che Lookman sia un elemento importante per Chivu e l’area tecnica. Oggi, però, è un giocatore dell’Atalanta alla quale va massimo rispetto. Con Percassi qualche parola l’ho scambiata, questo non lo nascondo. Non bisogna aver paura di chiedere giocatori bravi”.

Ed ancora: “Lookman non rappresenta un profilo di giocatore rivendibile, ma ci può dare qualità e ai giovani trasmettere dei valori importanti. Una squadra di soli giovani non vince”. Il mirino è quindi tutto sul nigeriano mentre tra gli attaccanti attualmente in rosa c’è chi ha da tempo la valigia pronta.

Calciomercato Inter, Taremi pronto a dire addio: si aprono le porte del Besiktas

Tra gli esuberi di casa Inter c’è già da qualche settimana anche Mehdi Taremi, che dopo solo una stagione dovrebbe lasciare il club nerazzurro, lasciando quindi anche spazio ad eventuali nuovi innesti come lo stesso Lookman.

L’iraniano arrivato dal Porto a parametro zero non ha mai avuto troppa continuità mettendo a disposizione della squadra un bottino troppo risicato di gol viste le alte aspettative.

La prossima settimana potrebbe essere cruciale per il futuro di Taremi, con novità importanti attese già in queste ore. Il calciatore piace soprattutto all’estero, ed in particolare in Turchia dove il Besiktas sarebbe pronto ad accoglierlo.

La valutazione si aggira tra gli 8 e i 10 milioni, ma non è da escludere che per liberarsi dell’alto ingaggio i nerazzurri possano anche optare per una rescissione consensuale dell’accordo in essere. Così facendo Taremi sarebbe libero di accordarsi tranquillamente con un altro club. Nel caso in pole ci sarebbero proprio i bianconeri del Besiktas. Sullo sfondo anche club di Premier come Fulham e Nottingham.