Marquez-Bagnaia, colpo di scena a metà stagione: classifica capovolta

Periodo di pausa per il Mondiale di MotoGp e dopo 12 Gran Premi siamo praticamente circa a metà stagione e il Mondiale vede Marc Marquez come unico e solo favorito per il titolo. Lo spagnolo lo ha ammesso candidamente, lo pensano tutti i tifosi e gli addetti ai lavori e al momento solo delle pesanti cadute e quindi un brusco stop potrebbe allontanare lo spagnolo dal titolo, un tanto atteso quanto agognato trofeo.

In caso di vittoria Marc Marquez raggiungerà quota 9 titoli, raggiungendo cosi l’eterno rivale in classifica Valentino Rossi e iscrivendosi ancora di più nella storia di questo sport. Quest’anno lo spagnolo ha lasciato le briciole agli avversari, in particolare al compagno di squadra Pecco Bagnaia, annichilito sotto ogni punto di vista e mai davanti nella lotta verso la vittoria. L’unico che ha dato qualche piccolo fastidio a Marc è stato il fratello Alex, comunque indietro di oltre 100 punti in classifica.

La lotta per il titolo è ben definita e Marc è davanti a tutti, ma l’unica cosa che può frenarlo sono le cadute e lo spagnolo è migliorato molto da questo punto di vista. Nonostante ciò al momento Marquez è dietro a Bagnaia, uno dei pochi dati che vede l’azzurro avanti nello scontro con il compagno di squadra. La statistica dopo 12 Gran Premi parla chiaro.

Bagnaia davanti a Marc Marquez, ribaltone in MotoGp

Insomma Marc Marquez sempre avanti a Bagnaia ma c’è un dato che invece vede l’azzurro messo meglio e stiamo parlando delle cadute dei protagonisti del circuito. Dopo 12 Gran Premi del Mondiale 2025 Pecco Bagnaia ha avuto solo 6 cadute, due in meno quindi rispetto al compagno di squadra Marc, comunque che vede numeri nettamente in miglioramento rispetto allo scorso anno.

Nel 2024 l’azzurro ha totalizzato 9 cadute complessive contro le 24 di Marquez, alle prese con problemi fisici anche per l’eterno problema legato alle cadute e alla volontà di spingersi sempre al limite. Bagnaia ha meno cadute di Marc Marquez ma la media è ben diversa rispetto al passato, 13 cadute invece per Alex che in un paio di occasioni ha anche rischiato grosso, oltre a perdere punti importanti in classifica.

Guida la classifica dei piloti con più cadute Joan Mir, a pari merito con Johann Zarco, a quota 15 cadute. Subito dietro Brad Binder, proprio assieme al fratello minore della famiglia più conosciuta nella Motorsport in questo momento. E c’è quindi una cosa in cui l’italiano può considerarsi soddisfatto.