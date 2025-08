Ansia da vacanza, un fenomeno che cresce sempre di più: ecco cosa fare per sfuggirne

Luglio e agosto sono i mesi in cui ci troviamo ormai in estate inoltrata, dove il caldo si fa sentire prepotentemente e dove aumenta sempre di più la voglia di staccare la spina da tutto per concedersi qualche settimana di puro relax. Sono i mesi dedicati maggiormente per le vacanze. Un modo comune per ricaricare le batterie, per poter poi affrontare nel migliore dei modi tutto quello che avverrà da settembre in poi.

L’estate dovrebbe essere il periodo dell’anno in cui ci si sente più liberi, in cui si respira un’aria leggera, eppure per una buona parte di persone non è affatto così. Infatti, c’è un fenomeno in forte crescita, soprattutto in questi ultimi anni e che prende il nome di ansia da vacanza. Ma di cosa si tratta esattamente, ma soprattutto come contrastarla?

Ansia da vacanza, di cosa si tratta e come fare per contrastare gli effetti

L’ansia delle vacanze, è una forma di stress o disagio emotivo che si manifesta prima o durante un periodo di vacanza. Anche se le vacanze sono generalmente associate al relax e al divertimento, per molte persone possono rappresentare una fonte di pressione, preoccupazione o malessere. Le cause possono essere varie, come ad esempio una maggiore esposizione ai giudizi delle persone, o un’aspettativa alta a riguardo proprio delle vacanze.

Un altro motivo per cui si tende a soffrire di quest’ansia da vacanza, è magari anche l’impossibilità di partire. Questo non fa altro che farci sentire fuori posto e di provare un senso di disagio e anche d’invidia nei confronti degli altri. Ma una volta presa coscienza di tutto ciò, come fare per arginare il malessere, che in alcuni casi può essere anche fisico?

Si possono adottare delle semplici strategie per cercare di arginare gli effetti dell’ansia da stress. Prima di tutto, meglio staccare dai social, vedere immagini di chi magari si gode mare, sole e relax non farebbe bene al proprio umore. Fare ciò che più piace, infatti, non serve andare in vacanza per potersi rilassare e divertire, concedersi quindi qualche momento tutto per se, non può fare altro che bene. Condividere il proprio stato d’animo, potrà sembrare una cosa strana, ma parlarne aiuterà a confrontarsi e molto probabilmente a sentirsi anche meno soli. Piccoli passi, che aiuteranno ad affrontare al meglio questo due mesi estivi.