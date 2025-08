Agosto inizia malissimo, chiusura totale per 14 giorni: traffico in tilt

Il mese più caldo dell'anno rischia di trasformarsi in un inferno per gli automobilisti a causa di 14 giorni di chiusura totale.

Ben quattordici giorni di chiusura inattesa non sono il migliore degli inizi per questo mese di agosto. Circolazione in difficoltà e disagi persistenti, rallentamenti in diversi snodi cruciali. Tutto nasce da uno stop di due settimane che sta già mettendo a dura prova la viabilità alternativa, sulla quale grava il non facile compito di assorbire il flusso automobilistico.

Le conseguenze sono ben note a tutti gli automobilisti: interminabili code sulle arterie vicine, ritardi significativi che si accumulano durante gli spostamenti abituali. Insomma, spostarsi in queste condizioni rischia di trasformarsi in una lunga odissea complicata da code e rallentamenti, con la conseguente perdita di tempo.

Per almeno due settimane consecutive sarà emergenza per la mobilità, con spostamenti fortemente compromessi, lunghe attese in coda e diffusi disagi per residenti, pendolari e automobilisti occasionali che rischiano di finire intrappolati in un traffico che metterà a dura prova la loro capacità di sopportazione.

Inizia malissimo il mese di agosto: chiusura per due settimane di fila

Sono ripartiti i lavori sulla sopraelevata della tangenziale est di Roma anche se, rispetto agli ultimi cantieri, stavolta i disagi promettono di essere limitati. Di conseguenza ci saranno delle chiusure sulla tangenziale est di Roma, alcune parziali, altre totali. Per due settimane di fila, dal 31 luglio al 14 agosto, sono previste modifiche notturne da largo Passamonti a viale Castrense per una nuova fase dei lavori.

In questo lasso di tempo, tra le 21 e le 23, la carreggiata sarà ridotta e la circolazione sarà permessa soltanto nella corsia libera dal cantiere. Chiusura notturna completa invece tra le 23 e le 6, quando la consueta limitazione notturna del traffico sarà estesa a un totale divieto totale di transito. Non è prevista alcuna deroga.

Perciò sarà obbligatorio uscire sulla rampa che porta a largo Passamonti per il traffico in arrivo dalla nuova circolazione interna. Chiude anche la rampa che da via Prenestina conduce ai due tratti della Tangenziale. Il tutto produrrà sicuramente caos e disagi. Lo scorso 25 luglio la tangenziale est aveva riaperto dopo una chiusura completa, cominciata il 16 luglio.

In quella circostanza la strada era stata completamente interdetta in direzione San Giovanni per consentire ad Anas di installare le barriere anti rumore. Questi lavori hanno di fatto prodotto nove giorni di passione per gli automobilisti romani facendo letteralmente impazzire il traffico in particolare per entrare in città. Adesso la tangenziale est chiude di nuovo per lavori nel periodo compreso tra il 31 luglio e il 14 agosto.