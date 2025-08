In estate mai lasciare la bottiglietta d’acqua in auto: nemmeno immagini cosa rischi

Per molti è un semplice gesto dettato dalla distrazione. Ma lasciare una bottiglietta d'acqua in auto può avere conseguenze terribili.

In estate le temperature si innalzano e si fanno più frequenti anche gli allarmi sulla sicurezza personale. C’è un gesto in particolare che spesso è sottovalutato o, molto semplicemente, neppure considerato un potenziale pericolo. Eppure potrebbe causare seri danni alla nostra macchina. Ci riferiamo all’abitudine di lasciare una bottiglia d’acqua nell’auto parcheggiata sotto il sole.

Ma cosa mai potrà succedere con una semplice bottiglietta d’acqua lasciata sul sedile della nostra automobile? A spiegarlo ci pensa Miguel Assal, influencer spagnolo che sul suo profilo TikTok seguito da 3,4 milioni di follower dispensa consigli e suggerimenti per affrontare situazioni d’emergenza. Assal ha pubblicato un video dove mostra quali conseguenze può avere questa abitudine.

Il tiktoker delle emergenze ha fatto un esperimento pratico lasciando una comunissima bottiglia di plastica su un sedile durante una giornata molto calda e soleggiata. E ha mostrato quanto possa essere pericolosa questa banale distrazione che potrebbe costarci molto cara. Ecco cosa è successo.

Che rischio corriamo lasciando una bottiglietta d’acqua in auto

Lasciando una bottiglia d’acqua sul sedile dell’auto durante una giornata calda e soleggiata potremmo innescare un effetto lente con conseguente rischio di incendio. Nel video si vede molto bene che una zona del tessuto comincia a fumare, segno evidente di un pericoloso surriscaldamento. L’effetto lente è ben noto in fisica: quando la luce solare attraversa una superficie curva e trasparente – come quella di una bottiglia di plastica piena d’acqua – i raggi tendono a concentrarsi in un unico punto.

Se quel punto viene esposto a lungo alla luce solare diretta la temperatura può innalzarsi al punto di danneggiare i materiali circostante. In auto, il fascio di calore si concentra su un punto della tappezzeria – spesso realizzato con tessuti o materiali sintetici infiammabili. A questo punto basterà il calore accumulato per provocare un principio di incendio.

L’esperimento di Assal – diventato virale in poco tempo – mostra il punto in cui la luce colpisce la tappezzeria attraverso la bottiglia. Si vede chiaramente che comincia a uscire del fumo. La bottiglia d’acqua funziona come una lente di ingrandimento. E in un abitacolo, al cui interno d’estate le temperature superano facilmente i 60°, il rischio di un piccolo rogo non è da sottovalutare.

In Europa e negli Stati Uniti è già successo in alcuni casi, anche documentati dai vigili del fuoco. Non si tratta di un evento comunissimo, ma mai come in questo caso prevenire è sicuramente meglio che curare. Assal ricorda che il rischio non coinvolge solo le auto. È rischioso lasciare bottiglie di plastica trasparente anche in un ambiente naturale, come in montagna o in un campo.

La concentrazione dei raggi solari su foglie, aghi di pino, o erba secca può trasformarsi nella scintilla innescante che provocar un disastro in piena estate, quando il rischio di incendi è ai massimi livelli. Il messaggio insomma è chiaro: mai abbandonare una bottiglia in auto o nei boschi. Nel secondo caso non solo inquiniamo l’ambiente ma rischiamo anche di innescare un incendio.