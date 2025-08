Subito un esonero in Serie A, salta una panchina eccellente

Neanche il tempo di dare il via alla stagione che risultano già quattro allenatori a rischio. La situazione in panchina si scalda

Tutti a caccia del Napoli campione d’Italia. Riparte da qui la Serie A 2025/26 con le squadre impegnate in queste settimane a lavorare sul prossimo futuro tra campo e mercato.

Dall’Inter alla Juventus passando per Roma, Milan e tante altre. I cambiamenti non mancano ed altri ancora ne dovranno arrivare nelle prossime settimane fino alla chiusura ufficiale della finestra estiva di trasferimenti. Quest’anno non sono mancati soprattutto cambi in panchina con una serie di nuovi allenatori che dovranno immediatamente fare la differenza in positivo per raggiungere i rispettivi obiettivi.

Dai vertici alla zona salvezza, sono tanti i volti nuovi che dovranno provare a dire la loro. Chivu in primis dovrà riportare l’Inter in lotta per il titolo, così come Allegri al Milan, il tutto senza dimenticare le rivoluzioni in altre realtà importanti come l’Atalanta che ha preso Juric per sostituire Gasperini finito alla Roma. La Lazio ha scelto il ritorno di Sarri mentre la Fiorentina ha optato per il rientro in Italia di Stefano Pioli.

Tanto fermento anche nella zona calda della classifica dove la lotta per non retrocedere si preannuncia entusiasmante tra le neopromosse ed un gruppetto folto di altre squadre. Proprio da questa zona ipotetica della classifica emergono i nomi degli allenatori più a rischio ai nastri di partenza della Serie A che inizierà tra circa tre settimane.

Calciomercato, da Di Francesco a Pisacane: i primi esoneri in Serie A

Con l’inizio ufficiale della stagione ormai non così lontano è già tempo di iniziare a fare pronostici. In particolare i bookmakers si sono concentrati sulle quote di esonero degli allenatori del massimo campionato italiano.

Sono diversi i nomi ritenuti più ‘a rischio’ e riguardano soprattutto le medio-piccole del torneo. Sono 4 i profili che potrebbero chiudere anzitempo la propria stagione.

La quota d’esonero/dimissioni più bassa è quella di Eusebio Di Francesco, pagato a 2,00 su Lottomatica. Il tecnico pescarese allena il Lecce, squadra che dovrà alzare l’asticella per replicare la salvezza raggiunta nelle ultime annate.

A seguire a quota 2,50 ci sono tre nomi tutti a pari merito. Il primo è Paolo Zanetti (2,50 per Eurobet), alla guida del Verona mentre il secondo è Gilardino, pagato con la stessa quotazione su Goldbet ed infine Pisacane, la scommessa del Cagliari, sulle stesse cifre ma su Betflag. Una serie di nomi a rischio che indirizza il tiro verso la lotta per non retrocedere.

Oltre a tre compagini già presenti in A come Lecce, Verona e Cagliari c’è inoltre anche l’allenatore di una neopromossa come il Pisa. Sarà però il campo ad emettere il proprio verdetto.