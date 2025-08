Ufficiale, Djokovic fa una scelta sbalorditiva: nessuno lo immaginava

Siamo sempre più vicini alla fine del Masters 1000 di Toronto, torneo canadese dove mancano alcuni dei big più importanti del circuito. Non ci sono i due dominatori Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, ma manca anche il campione serbo Novak Djokovic, tennista ormai nella fase finale della sua carriera.

Il tennista balcanico è ormai alla fase finale della sua carriera, studia i tornei dove partecipare e dove invece rinunciare e in generale i tifosi sono consapevole che siamo alle battute finali. Nole non vince un torneo da tempo e negli ultimi mesi ha cominciato a parlare della possibilità di abdicare e rinunciare definitivamente a questo sport, e siamo ormai alle battute finali. Djokovic ama il tennis e non solo, ha anche un’altra grande passione.

L’atleta serbo è un grande appassionato di calcio e tra le altre cose grande tifoso del Milan. Il campione ha deciso di investire nel mondo del calcio ed è pronto ad una decisione rivoluzionaria, non solo tifoso ma è diventato investitore nel mondo del calcio. L’uomo è pronto – come riporta Ubitennis – ad investire nel Le Mans, una squadra di Ligue2, la serie B francese. Il club ha grosse ambizioni ed è pronto a vedere un importante cambiamento sotto la presidenza di Thierry Gomez.

Svolta Djokovic, è pronto alla rivoluzione: non solo tennis per il campione

Djokovic è da sempre un grande appassionato di calcio, spesso lo vediamo a San Siro per assistere alle partite ed è un grande amico del dirigente di Redbird Zlatan Ibrahimovic. Ora Nole si è iscritto a questo nuovo progetto, insieme a diversi protagonisti nel mondo dello sport. Novak Djokovic si è iscritto a questo progetto insieme a Felipe Massa ed a Kevin Magnussen, altri protagonisti del mondo della Formula Uno.

Non solo Djokovic in quanto oltre a loro si è iscritto a questo interessante progetto anche Georgios Frangulis, fondatore di Oakberry e fidanzato della bielorussa Aryna Sabalenka. La numero uno al mondo è grande amica di Djokovic ed ora tutti insieme sono pronti a cominciare questa nuova avventura. Ad annunciare questa novità è stato il sito di Le Mans che ha comunicato con orgoglio l’arrivo di Djokovic ed ha titolato:

“Siamo lieti di annunciare l’avvento di Novak Djokovic, il tennista più vincente della storia, la cui forza mentale e l’approccio unico porteranno valori aggiungi notevoli”.