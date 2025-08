Ultim’ora Tudor, pugno duro: fuori dalla Juve

Decisioni forti in queste ore in casa Juventus. Arriva il pugno duro proprio a margine della prima amichevole

La Juventus sta vivendo intensamente la propria pre season iniziata chiaramente con qualche giorno di ritardo dopo l’avventura al Mondiale per Club dello scorso giugno.

Igor Tudor è al lavoro per amalgamare il gruppo ed iniziare a costruire le basi della squadra che dovrà tornare ai vertici dopo una serie di annate ben distanti dalla lotta per il titolo. Al contempo la società sta lavorando sulla costruzione della rosa che passa tanto dai colpi in entrata quanto da quelli in uscita.

In questo senso ci sono un paio di nomi che stanno facendo parecchio discutere. Si tratta di Douglas Luiz, arrivato in ritiro con ritardo rispetto alla convocazione scatenando un caso, e di Timothy Weah, a sua volta in uscita e desideroso di andare al Marsiglia.

Di queste due vicende spinose ha parlato il direttore Damien Comolli nei giorni scorsi: “Luiz? Il giocatore ha mancato di rispetto ai suoi compagni. Tutti devono rispettare la maglia che indossano. Ha poi chiesto scusa a tutti, giocatori, allenatori e a me”. Su Weah invece: “Vuole andare al Marsiglia, ma nel calcio non si può scegliere una squadra perché se non arriva l’offerta giusta, si resta ai margini. E l’offerta non è ancora arrivata. Nessuno viene spinto ad andarsene. Credo che il club sia molto attrattivo, mi chiamano tanti agenti e tanti giocatori. Noi del resto siamo la Juventus e vogliamo tornare a vincere”.

Juventus, scelte forti per i bianconeri: Weah e Douglas Luiz out contro la Reggiana

In questi giorni quindi la Juventus si è ritrovata a gestire una doppia patata bollente proprio a margine del ritiro estivo. La squadra intanto lavora e proprio oggi è scesa in campo per la prima amichevole pre stagionale, giusto a tre settimane dall’inizio ufficiale della Serie A.

Quest’oggi la truppa di Tudor è scesa in campo per il primo test contro la Reggiana in una partita che ha rivisto l’esordio dal primo minuto di Gleison Bremer, possente centrale brasiliano che tanto era mancato nel corso della passata stagione.

Al contempo la sfida odierna ha dato un’indicazione molto importante dal punto di vista del mercato. Tudor e la società hanno infatti adottato il pugno duro escludendo dalla partita di oggi sia Douglas Luiz che Weah, entrambi neanche in panchina. I due calciatori non fanno parte del progetto tecnico della Juve e si tratta di un chiaro indizio sul mercato in uscita.