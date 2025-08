Cerchiate questa data! Caos treni: ritardi di almeno 110 minuti

Si annunciano ritardi di quasi due ore sulle linee ferroviarie. Ecco la data "nera" da segnare sul calendario per chi deve spostarsi in treno.

Non si annunciano tempi facili per chi è costretto a viaggiare in treno. Cresce così l’apprensione per chi deve spostarsi sulla rete ferroviaria italiana. Bisognerà fare i conti con ritardi fino a 110 minuti, con gravi disagi per i viaggiatori, turisti o cittadini che siano. La causa? Una serie di lavori destinati a far aumentare i tempi di percorrenza. Le previsioni sono sconfortanti.

Stefano Antonio Donnarumma, amministratore delegato del gruppo Fs, spiega a Il Sole 24 Ore che in attività abbiamo in media 1.200 cantieri al giorno, 500 dei quali dedicati ad attività di manutenzione della rete e gli altri 700 alle nuove opere. «Un numero così elevato di cantieri sulla rete ferroviaria italiana non si era mai visto prima», fa notare Donnarumma.

Un effetto della sovrapposizione tra le opere del Pnrr e gli interventi di manutenzione ordinaria. Si tratta di una decisione precisa da parte dell’azienda, che ha deciso di concentrare le principali interruzioni in un momento dell’estate in cui i disagi saranno ridotti al minimo. Ecco quando si rischiano corposi ritardi in treno.

In questa giornata i treni ritarderanno fino a 110 minuti

Il gruppo Fs ha deciso di concentrare i cantieri nel cuore dell’estate, in coincidenza con l’esodo per le vacanze, nel momento di un fisiologico calo di pendolari (studenti e lavoratori) a causa delle chiusure scolastiche e delle ferie estive. Il Codacons stima che il 12 agosto chi viaggia tra Roma e Milano con il Frecciarossa non arriverà prima di 4 ore e 50 minuti e fino a un massimo di 5 ore e 40 minuti.

Si tratta di un ritardo di almeno 110 minuti rispetto all’orario abituale, quasi due ore in più per raggiungere la Capitale dal capoluogo della Lombardia (e viceversa). Dall’11 al 17 agosto poi la linea ad alta velocità Milano-Bologna sarà interrotta per il rinnovo dei deviatoi (scambi ferroviari) nella tratta Castelfranco-Fidenza. I treni saranno deviati sulla linea storica.

Interruzione dall’11 al 22 agosto anche per la linea Av Firenze-Roma a causa di interventi di manutenzione straordinaria dell’infrastruttura nella tratta Orvieto Sud-Chiusi Nord. Tra il 5 e il 25 agosto la linea Verona-Vicenza non sarà percorribile per via dei lavori di realizzazione della nuova tratta ad alta velocità tra Verona e Vicenza e l’attraversamento della stazione di Vicenza.

Non mancheranno i problemi anche sulla linea tra Genova e Milano dovuti ai lavori di manutenzione straordinaria – che dureranno fino al 28 settembre – al ponte sul fiume Po all’altezza di Bressana Bottarone (Pavia). Ci saranno dunque deviazioni di percorso e ritardi. I treni intercity tra Genova e Milano allungheranno fino a un’ora e i convogli saranno deviati verso Piacenza.

Tempi allungati di circa mezz’ora, con deviazione via Alessandria e Mortara, per i regionali tra Genova e Milano. Anche le tratte regionali risentiranno dei lavori ad agosto sulle linee ferroviarie. Tra il 12 e il 18 agosto la linea ferroviaria del Brennero sarà interrotta per lavori di manutenzione e adeguamento tra Bressanone (Bolzano) e Steinach am Brenner (Austria). L’interruzione servirà a permettere lavori di manutenzione e adeguamento.. Lavori previsti anche sulla Roma-Napoli nel tratto Ciampino-Colleferro.