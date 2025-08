Svolta autovelox, addio per sempre alle multe: in pochi istanti hai risolto

Gli autovelox sono poco amati dagli automobilisti. Questi dispositivi però cercano di mettere un argine a quella che rappresenta la terza causa di collisioni mortali sulle nostre strade: l’eccesso di velocità. I Comuni non possono sistemare gli apparecchi a loro discrezione. Prima devono fare richiesta formale al prefetto allegando i dati sugli incidenti avvenuti negli ultimi cinque anni su quel tratto.

L’autovelox viene piazzato in una zona pericolosa, dove si è verificato un significativo numero di scontri gravi e mortali. Il prefetto può autorizzare l’installazione con apposito decreto solo dopo l’istruttoria tecnica della stradale. Una volta installati i dispositivi, gli automobilisti indisciplinati rischiano multe fino a 3.382 euro se superano di 61 km/h i limiti di velocità (fino a 10 km/h la sanzione prevista va invece da .42 a 173 euro).

In più si rischia la decurtazione di punti dalla patente e la sospensione del documento di guida. Ci sono però dei modi, rispettosi delle disposizioni di legge, per capire quando rischiamo di entrare nel raggio di azione di un autovelox. La legge vieta (articolo 45 del Codice della strada al comma 9-bis) di usare dispositivi che «direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apparecchiature di rilevamento».

Autovelox, come evitare di prendere una multa nel pieno rispetto della legge

Esistono infatti delle app che operano nel pieno rispetto della legge. Non segnalano infatti la posizione esatta degli autovelox. Forniscono soltanto indicazioni generiche sulle zone potenzialmente a rischio. Le app si limitano a dare informazioni preventive, così da non compromettere le autorità di controllo. Ricordiamo anche che il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’11 aprile 2024 ha introdotto nuove regole sull’uso degli autovelox in Italia.

In altre parole il decreto ministeriale impone che le postazioni di rilevamento della velocità vengano segnalate in maniera e visibile. Premesso questo, una delle app che permettono di avere informazioni sulla possibile presenza di autovelox è Google Maps, sulla quale è possibile scegliere l’opzione Autovelox mobile dalla schermata principale (ma non permette di ricevere avvisi sulla loro presenza in strada).

Un’altra applicazione utile da questo punto di vista è TomTom Go Navigation, che permette di ricevere un avviso sonoro e visivo. C’è anche Waze, l’app israeliana che si fonda sull’idea di una community attiva per ricevere segnalazioni in tempo reale. Per Android e per Apple abbiamo Coyote che fornisce informazioni aggiornate sul traffico.

Anche Coyote, come fa Waze, punta sulla condivisione da parte degli utenti dell’applicazione. Merita una menzione anche un’altra applicazione molto apprezzata come Radarbot. Disponibile in versione gratuita – con alcuni banner pubblicitari – o a pagamento, permette di attivare gli avvisi toccando sul pulsante in basso a destra.