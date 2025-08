Sale la preoccupazione per il virus West Nile, ma con questi repellenti non corri rischi: lo dicono i farmacisti

Sono giorni ormai che non si fa altro che sentire parlare del virus West Nile. Esattamente come capitato inizialmente per il Covid, sembrava una cosa ben lontana da noi, ed invece ad oggi, possiamo già contare le prime (e speriamo le ultime) vittime. Potrà sembrare una cosa assurda, eppure una puntura di zanzara infetta, può essere fatale per un colpo già debilitato e con patologie pregresse.

Il West Nile è una malattia virale trasmessa dalle zanzare, causata dal virus West Nile (WNV), appartenente alla famiglia dei Flavivirus (la stessa della dengue e della febbre gialla). La trasmissione avviene principalmente tramite la puntura di zanzare infette. A loro volta le zanzare si infettano pungendo uccelli portatori del virus e poi possono trasmetterlo all’uomo o ad altri animali, come i cavalli. Un aspetto importante di questo virus è che non si trasmette da persona a persona, né con il contatto diretto né con il respiro.

Virus West Nile, secondo i farmacisti sono questi i repellenti migliori da acquistare

E mentre da un lato sale la paura per un virus che nella maggior parte dei casi è asintomatico, ma nei casi più estremi può avere delle serie complicazioni, dall’altro lato c’è chi consiglia, prima di tutto di non creare allarmismi, e poi suggerisce quali sono i repellenti migliori da usare per essere protetti dalle zanzare, potendo così stare più sereni.

In commercio esistono tantissimi repellenti, sia per bambini che per adulti, che dovrebbero proteggere dalle punture di zanzare. Purtroppo, però, a differenza di quello che si possa pensare, non sono tutti uguali, anzi, alcuni non garantiscono la dovuta protezione. Secondo i maggiori farmacisti, un repellente per essere sicuro dovrebbe riportare sulla confezione le seguenti diciture:

Presidio medico chirurgico Prodotto biocida con numero di autorizzazione BPR

Queste due semplici frasi, indicano che il prodotto è stato sottoposto a rigorosi controlli da parte del Ministero della Salute italiano o dalla Commissione Europea. Solo così si ha la certezza che sia efficace contro le zanzare e, allo stesso tempo, sicuro per la salute.

Anche in questo caso, così come capita per tutti gli alti repellenti, si potrà scegliere il formato più adatto alle proprie esigenze. Infatti, è possibile acquistarli in formato spray, roll-on, crema o stick. Un gesto semplicissimo, che tiene al sicuro tutta la famiglia,