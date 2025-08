Maledizione Juve, rientra dopo la sosta a settembre: che tegola

Dopo l'infortunio rimediato al Mondiale, un calciatore bianconero è rientrato alla Continassa per recuperare. Le ultime in casa Juventus

La Juventus nella giornata di ieri ha disputato la prima amichevole pre stagionale. La compagine di Tudor ha portato a casa un pareggio per 2-2 contro la Reggiana iniziando così il proprio percorso verso lo start ufficiale della stagione di Serie A.

I bianconeri non hanno più margine d’errore e dovranno arrivare pronti alle prime partite ufficiali per impostare nel migliore dei modi un’annata che dovrà essere quella del riscatto e del ritorno su livelli importanti. Da troppo tempo la Juventus non lotta per lo scudetto, motivo per cui i tifosi si aspettano un salto di qualità verso le zone nobili della classifica.

La concorrenza è folta e il lavoro da fare è ancora molto, ma il club ha fiducia in Tudor e nel suo operato che passa chiaramente dal campo al quale dovrà essere accompagnato un buon calciomercato. A tutto ciò dovrà unirsi anche un pizzico di fortuna dal punto di vista degli infortuni.

I problemi fisici, soprattutto in questa fase di preparazione, condizionano facilmente i club e lo sa bene anche la stessa Juventus che ha ancora ai box anche il giovane Nicolò Savona.

Il terzino bianconero era finito ko al Mondiale per Club: “Nicolò Savona, a seguito del trauma alla caviglia sinistra riportato durante la gara disputata contro il Manchester City, è stato sottoposto oggi ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione capsulo-legamentosa di alto grado”.

Juventus, tegola Savona: ecco quando rientra in campo

Contro la Reggiana dunque mancava proprio Savona, che vede il suo rientro presumibilmente programmato per la seconda parte di settembre, con Tudor che ne dovrà fare a meno per tutta questa prima fase.

Dopo l’infortunio rimediato al Mondiale, il laterale classe 2003 è rientrato alla Continassa per recuperare. Punta al rientro in gruppo nella pausa di settembre, al termine del percorso di riabilitazione che sta svolgendo insieme allo staff del Jmedical.

In un primo momento si pensava potesse recuperare un pochino prima e invece bisognerà attendere la seconda parte del mese di settembre costringendo la squadra a fare ancora a meno di lui.

Intanto Tudor sta lavorando col materiale umano a disposizione tra alcune conferme e il tentativo di integrare i volti nuovi approdati a Torino in queste settimana. Dopotutto il primo calcio d’inizio della stagione si avvicina con il Parma come primo avversario di un’annata da non fallire.