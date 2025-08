Tifosi di Serie A scioccati: addio improvviso a soli 29 anni

La carriera di un giocatore dura circa 15 anni, oltre ovviamente a ciò che accade nelle giovanili e richiede numerosi sforzi e sacrifici. Le persone vedono i giocatori solo come dei privilegiati, pieni di soldi e tante possibilità che uno non ha ma dimenticano invece cosa hanno fatto per raggiungere la serie A o campionati affini. Nelle ultime ore sono arrivati rumors riguardo una decisione sconvolgente, una scelta che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Un giocatore che per anni è stato una stella del calcio internazionale starebbe valutando la possibilità di ritirarsi dal calcio giocato, una decisione che potrebbe arrivare prima addirittura dei 30 anni. Stiamo parlando della stella inglese Dele Alli, che, dopo l’addio – ormai imminente – al Como, potrebbe decidere di ritirarsi definitivamente dal mondo del calcio. L’esperienza italiana del centrocampista non ha funzionato, anzi ha ricordi tutt’altro che soddisfacenti.

L’ex Tottenham ha debuttato a San Siro contro il Milan e fu espulso dopo pochi minuti di gioco. Da quel momento il giocatore non è stato più nelle grazie di Fabregas ed ora la sua avventura con l’ambizioso club lombardo è praticamente finita. Si è parlato di un ritorno in Inghilterra ma dovrebbe farlo solo nel calcio di provincia e anche di Arabia Saudita ma ora il giocatore starebbe davvero valutando il ritiro dal calcio.

Caos in serie A, è pronto a salutare: la notizia spiazza i tifosi

Per anni Dele Alli è stato un’Enfant Prodige del calcio inglese, ha guidato il Tottenham a grandi partite e alla ribalta Champions League ed è stato tra i migliori giocatori della Nazionale inglese. Ora il Como ha deciso di puntare sui giovani per provare a sorprendere in serie A ed Alli è finito in secondo piano, da qui l’intenzione di chiudere la sua avventura in Italia anzitempo.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il giocatore è pronto a salutare definitivamente il mondo del calcio e intraprendere magari delle nuove e intriganti avventure. I problemi fisici ed altri, anche di natura mentale, hanno senza dubbio condizionato la carriera del giocatore e ora Alli starebbe seriamente valutando l’ipotesi del ritiro anticipato. Una decisione per certi versi insolita, i giocatori solitamente si ritirano all’età di 35-36 anni ma invece questa volta arriva molto più in anticipo.

Una carriera straordinaria che potrebbe giungere al termine in anticipo, nessuno se lo sarebbe mai aspettato.