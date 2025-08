Tutti pazzi per questo accessorio Lidl: rende perfette le sere d’estate in compagnia

L’estate è magica per l’atmosfera diversa che si respira ogni giorno, per la voglia di andare in vacanza e per quel senso di libertà che magari nei mesi più freddi non abbiamo e che spessi ci costringe a stare rinchiusi in casa. Ogni occasione sarà buona per organizzare qualcosa con gli amici e anche una semplice cena può trasformarsi in un momento unico. E cosa c’è di meglio che rendere la serata ancora più speciale con tante buone pietanze da gustare?

Per rendere uniche le serate passate con i propri amici, non c’è nulla di meglio che portare in tavola qualcosa di sfizioso, di gustoso e che allieti i palati di tutti. C’è sicuramente l’imbarazzo della scelta, ma una cosa in particolare piace in assoluto più di tutto ed è una calda e filante pizza. Ebbene, da oggi grazie a Lidl si potrà preparare in casa una pizza identica a quelle che si mangiano in pizzeria.

Da Lidl fare la pizza in casa è ancora più semplice grazie a questo imperdibile accessorio

Ogni settimana, grazie alle offerte presenti, Lidl offre ai suo clienti un’ampia gamma di prodotti a prezzi vantaggiosi. Non solo beni di prima necessità, ma anche tantissimo accessori per la casa. Ebbene, dalla settimana prossima sarà possibile acquistare in tutti i punti vendita il fornetto per la pizza fatta in casa. L’accessorio perfetto per rendere uniche le sere d’estate con gli amici.

Per chi ama fare la pizza fatta in casa e desidera ottenere un risultato che si avvicini il più possibile a quello professionale, allora questo fornetto per la pizza è l’occasione da non perdere. Sarà disponibile in tutti i punti vendita dal 7 agosto ad un prezzo davvero bassissimo, infatti, con soli 39,99 euro si porterà a casa un vero gioiellino.

Il fornetto fatto esternamente in terracotta è dotato di palette termicamente isolate (6 pezzi). Con termostato integrato e anche la formina per la pasta è inclusa all’interno della confezione. Le pizze possono essere cotte direttamente sulla placca del fornetto o sulle palette, permettendo così una cottura uniforme e croccante. Quindi, per tutti gli amanti della pizza fatta in casa, quest’occasione è davvero imperdibile Ma come sempre bisogna affrettarsi, perché in ogni punto vendita saranno a disposizione pochissimi pezzi.