Guidare senza patente? In Italia è possibile, ma solo se rientri in questi casi

La regola generale in Italia è piuttosto chiara. Bisogna possedere una patente di guida valida, rilasciata dalla Motorizzazione Civile, per guidare qualsiasi veicolo a motore su strada. In alcuni casi eccezionali però il Codice della Strada permette la guida senza patente. Ma soltanto entro limiti ben definiti e a precise condizioni.

Bisogna poi operare una distinzione tra la guida in completa assenza della patente (vale a dire che la licenza di guida non è masi stata conseguita), la guida con la patente scaduta, sospesa o revocata e le esenzioni specifiche previste dalla legge per alcuni mezzi o situazioni particolari. Al di fuori di questi ultimi casi, chi guida senza patente rischia grosso.

Chi guida senza aver mai preso la patente rischia una multa da 5.000 a 30.000 euro e il fermo amministrativo del mezzo per tre mesi (e la confisca, in caso di recidiva). Invece chi si mette alla guida con la patente sospesa, revocata o non rinnovata va incontro a una sanzione amministrativa, alla denuncia penale (in caso di incidente o violazione aggravata) e perfino all’arresto per guida reiterata senza titolo.

Quando si può guidare senza patente in Italia

Come detto, in alcuni casi specifici e del tutto eccezionali si può circolare legalmente senza la patente di guida. Alcuni veicoli non hanno l’obbligo di patente. Parliamo delle biciclette e delle bici elettriche (quando non superano i 25 km/h). Stesso discorso per monopattini elettrici omologati, per i quali bisogna però avere almeno 14 anni e indossare il casco fino ai 18 anni.

Ovviamente usare mezzi per i quali non c’è obbligo di patente non esenta dal rispetto delle norme della circolazione stradale. Ancora: non è richiesta la patente per le macchine agricole o operatrici in aree private e per la guida di trattori e mezzi agricoli all’interno di proprietà private, aziende agricole o terreni non aperti al pubblico.

Attenzione però. In questi casi bisogna rispettare altre condizioni: il mezzo non deve circolare su strade pubbliche e deve trattarsi di un’attività lavorativa o formativa. Occorre inoltre essere in possesso dell’autorizzazione del proprietario del fondo. Un discorso a parte va fatto per i minorenni alla guida dei ciclomotori (fino a 50cc di cilindrata e 45 km/h di velocità massima).

Anche se i ragazzi dai 14 anni in su possono guidare i ciclomotori 50cc senza patente B, devono comunque conseguire la patente AM, considerata a tutti gli effetti un titolo che abilita alla guida. Infine, non c’è obbligo di patente sulle strade private chiuse al traffico pubblico. In caso contrario (come ad esempio nel parcheggio di un centro aziendale, in un piazzale aziendale accessibile o in strade interne ai condomini aperte) la strada privata è equiparata a una strada pubblica e richiede la patente.