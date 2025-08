Addio per sempre, Stefano De Martino spiazza tutti: la decisione

Ci sono pochi dubbi sul fatto che Stefano De Martino sia l’astro nascente di casa Rai. Il conduttore di Affari Tuoi e Stasera tutto è possibile ha fatto il vuoto quest’anno collezionando record televisivi e facendo ricredere tutti gli scettici che non credevano che l’ex ballerino di Amici riuscisse a ritagliarsi un ruolo importante all’interno della tv pubblica.

E invece siamo qui a raccontare un’altra storia. Il frontman di Torre Annunziata ha stupito tutti dimostrando non solo di saper calzare alla perfezione uno storico format Rai come quello del game show dei pacchi ma anche di essere in grado di plasmarlo secondo il proprio stile. Ironico e informale, ma non troppo, mai sopra le righe.

In questo modo De Martino ha saputo coniugare la leggerezza e lo stile istituzionale della Rai, candidandosi a volto di punta di una nuova generazione di conduttori Rai desiderosi sì di innovare, ma con i piedi ben radicati nella storia dell’azienda pubblica. Una recente decisione del conduttore partenopeo sembra andare proprio in questa direzione.

La decisione di Stefano De Martino che spiazza tutti

Lo abbiamo detto: rappresentare nella maniera più fedele i valori e lo stile della Rai richiede un giusto mix tra novità e tradizione. Non basta solo essere preparati, seri e studiosi. Anche il giusto look ha il suo peso e sembra proprio che Stefano De Martino – da più parti candidato a essere il prossimo conduttore di Sanremo – stia lavorando sul latro dell’mmagine.

Alcune indiscrezioni in tal senso sono giunte attraverso l’ultimo numero di Oggi. Stavolta non si parla della vita privata del conduttore o dei numerosi flirt che gli sono stati attribuiti. Questa volta si tratta dei tatuaggi di Stefano De Martino. Stando alle voci che circolano infatti il presentatore di Affari Tuoi avrebbe fatto rimuovere i suoi tatuaggi, o perlomeno quelli più appariscenti.

La rimozione dei tatuaggi sarebbe dunque funzionale al desiderio di avere una pelle più pulita e più “presentabile” davanti al pubblico di Rai 1? Da tempo il conduttore ha manifestato il desiderio di ritornare ad avere, appunto, una «pelle pulita» arrivando anche a sconsigliare i giovani dal farsi dei tatuaggi. Ad aprile dell’anno scorso De Martino divulgò sui social un video che lo vedeva impegnato a sottoporsi alla rimozione di un tatuaggio.

La decisione di cancellare i tatuaggi sembra dunque frutto di una decisione personale. Alcuni però non la pensano così e insinuano che all’origine ci sarebbe la volontà di diventare uno dei volti di punta della Rai. Da qui l’idea di cancellare almeno i tatuaggi più visibili.