Così bianco da fare invidia alla vicina: ti svelo il mio segreto per un bucato perfetto

Non c'è bisogno di usare altro, è questo l'unico rimedio per ottenere un bucato bianco e senza aloni: con pochi euro si fa una grande scorta.

Indossare dei capi chiari ha sicuramente un suo perché, soprattutto in estate, quando il caldo si fa sentire e tonalità scure non fanno altro che attirare ancora di più i raggi del sole. Tuttavia, non si può negare che ci sono degli aspetti ‘negativi’ da prendere in considerazione. Uno fra questi, è che si tratta di colori estremamente delicati e di conseguenza anche la più piccola macchia si noterà immediatamente.

Un altro aspetto da non sottovalutare, è che durante la fase di lavaggio ci saranno alcune accortezze da considerare. Infatti, prodotti troppo aggressivi e lavaggi sbagliati, possono tendere a ingiallire i capi bianchi, o nella peggiore delle ipotesi diventeranno ingrigiti. Quando questo accade, c’è ben poco da poter fare, quindi sarà importante agire prima per evitare tutto ciò.

Con questo rimedio il bucato sarà sempre perfettamente bianco ed igienizzato

Con il passare del tempo e soprattutto a causa di prodotti e di lavaggi sbagliati, i capi chiari e in particolare quelli di colore bianco, tendono a perdere la loro naturale lucentezza diventando gialli o anche grigi. Un fenomeno piuttosto comune, ma che fortunatamente ha una soluzione rapida, efficace ed anche economica e che non prevede l’utilizzo di nessun prodotto aggressivo.

La soluzione perfetta per dire addio a capi bianchi ingialliti o ingrigiti, altro non è che il percarbonato di sodio. Questo composto chimico, è comunemente usato come agente sbiancante ecologico. Ma come agisce esattamente? Nel momento in cui il percarbonato entra in contatto con l’acqua calda, viene rilasciato ossigeno attivo, che, non solo pulisce, smacchia ed igienizza, ma permette anche di sbiancare in modo naturale. Inoltre, un’altra caratteristica particolare del percarbonato, è che diventa attivo a basse temperature. Ciò vuol dire, che anche a 30°C riesce a svolgere attivamente le sue particolari funzioni.

Per poterlo utilizzare, basterà aggiungere un cucchiaio di percarbonato nella vaschetta del detersivo per ogni chilogrammo di biancheria asciutta. Il percarbonato può essere usato in combinazione con il normale detersivo liquido o in polvere. Si tratta di un prodotto completamente ecologico e che di conseguenza non risulta essere aggressivo. In commercio esistono confezioni con un ottimo prezzo, che possono durare mesi interi. Una volta introdotta questa abitudine nel proprio modo di lavare il bucato, i capi bianchi saranno sempre lucenti.