È morto un simbolo dello sport italiano, ha vinto 1 scudetto e 2 Coppe Italia

Ci sono uomini che hanno dedicato l’intera vita alla propria passione e che, oltre che dalla famiglia, vengono riconosciuti anche dal mondo dei tifosi. Persone che hanno dedicato la vita allo sport, che sia calcio, tennis o basket o qualsiasi altro sport presente nelle nostre vita. Parliamo di atleti ma anche solo di persone che hanno dedicato tutta la vita allo sport e la loro morte è sempre una notizia sconvolgente, a qualsiasi età.

In queste ore il mondo del basket è letteralmente sotto shock per la perdita di un personaggio molto amato, ha giocato con uno dei club più forti della storia del nostro sport ed ha vinto diversi titoli. Il mondo del basket perde il campione italiano Marco Bonamico, venuto a mancare nelle ultime ore all’età di 68 anni. Una vita intera dedicata allo sport ed in particolare al mondo della palla a spicchi.

L’uomo, conosciuto con il soprannome di The Marine, era ricoverato da settimane all’Ospedale Bellaria, ha lottato fino alla fine ma purtroppo non ce l’ha fatta ed è cosi scomparso. Nato a Genova il 18 Gennaio 1957 l’uomo era cresciuto nelle giovanili della Virtus Bologna e proprio con la maglia di questo club ha scritto bellissime pagine dello sport italiano. In molti stanno scrivendo sui social per esprimere il proprio cordoglio.

Lutto alla leggenda dello sport italiano, se ne va Marco Bonamico

Oltre ad aver giocato per anni a basket l’uomo ha continuato a vivere questo sport in un altro ruolo ed è stato un commentatore televisivo, un dirigente ed è diventato poi negli anni Presidente di Legadue. Insomma una grande testimonianza di come Marco fosse rispettato nell’ambiente, considerato come una leggenda dei nostri colori.

Con la maglia della Virtus Bologna il cestista vinse uno straordinario titolo nel 1976, era uno dei fedelissimi del grande Dan Peterson. Oltre al campionato ha vinto anche due coppe Italia ed è una leggenda dello sport. In molti tra compagni di squadra e giocatori che lo conoscevano hanno espresso il proprio cordoglio sui social, amareggiati per una situazione davvero drammatica.

L’ex compagno di squadra Marco Villalta, ex capitano della Virtus Bologna, ha scritto: “Perdo non solo un amico, ma anche un fratello” e in molti lo ricordano per le sue prestazioni dentro e fuori dal campo. Oltre ad aver giocato con la maglia di Bologna, Bonamico ha vestito le maglie anche di Milano, Forli’, Udine ed infine Napoli, prima di ritirarsi definitivamente.