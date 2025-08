Ultim’ora, Spalletti alla guida di una Big di Serie A: l’annuncio

In Serie A sognano il ritorno di Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo per ora è senza squadra dopo la fine poco esaltante della sua breve avventura sulla panchina della Nazionale.

Con l’Italia solo delusione per l’ex Napoli che ha prima collezionato una debacle agli ultimi Europei, e poi iniziato col freno a mano tirato il percorso di qualificazione al prossimo Mondiale con una pesantissima sconfitta in terra norvegese. Risultati e gioco altamente deludenti per Spalletti che non è mai riuscito ad imprimere realmente il suo marchio su un gruppo che ora dovrà essere rilanciato da Gennaro Gattuso.

Nonostante il periodo nero con l’Italia, l’allenatore toscano ha ancora tanti estimatori in Serie A e c’è chi già sogna di rivederlo in panchina. Il riferimento è ad alcuni tifosi della Juventus per ora poco esaltati dal nuovo progetto targato Igor Tudor.

La prima amichevole pre season contro la Reggiana non è andata oltre il pari e lo stesso allenatore croato l’ha analizzata così: “È stato un bel test per noi, si è sentito il volume dell’allenamento fatto in settimana e di conseguenza c’è stata ovviamente tanta stanchezza. Fisicamente, come è normale che sia in questo momento, qualcuno è un po’ più avanti e qualcuno è un po’ più indietro. Ma quello di oggi è stato un allenamento molto utile”.

Calciomercato Juventus, addio Tudor: invocato Spalletti in panchina

Semplice calcio d’agosto la partita tra Juventus e Reggiana, eppure diversi tifosi della Juventus non sembrano gradire la strada che sta prendendo la squadra.

Su X c’è anche chi ha di fatto già invocato proprio Spalletti in panchina al posto di Tudor:

Tantissimi altri i messaggi su X dopo il pari con la Reggiana con altri fan che hanno scritto: “Spalletti andava preso ora, questa rosa con Spalletti era già quasi fatta”, “Pensassero a preallertare Spalletti che tanto questo qui non arriva a Natale”, “Sbaglierò sicuramente ma #Tudor non può fare il suo modulo con questi giocatori. Quindi o aspetta e cerca di fare il meglio possibile con il materiale che ha adesso o a ottobre molto probabilmente gli rifanno il pieno e tanti saluti”.

E poi ancora c’è chi scrive: “Fortuna che Mancini e Spalletti sono liberi”, “Aldilà di Spalletti, se questo è l’andazzo Tudor dura in panchina 4 partite“, “Dipende, se Tudor parte bene no, ma se stecca da subito da prendere di corsa Spalletti”.