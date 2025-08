Rescissione e firma: dice addio alla Juve e si accasa all’Inter

L’Inter prosegue il proprio lavoro di ricostruzione iniziato con l’arrivo di Chivu al posto di Simone Inzaghi già prima del Mondiale per Club. Il giovane allenatore rumeno si ritrova a dover rimettere in sesto un gruppo deluso ed amareggiato da un finale di stagione che sarebbe potuto essere decisamente più soddisfacente.

Ora però è tempo di voltare pagina e i nerazzurri lo stanno facendo anche attraverso il lavoro di Marotta e soci che stanno provando a costruire una squadra quanto più forte e completa possibile in ogni reparto. A tal proposito l’Inter è impelagata in una complicata trattativa per portare Ademola Lookman a Milano.

L’Atalanta fa muro con una richiesta piuttosto elevata, mentre il calciatore anche attraverso i social si sta esponendo creando peraltro non poche polemiche. Si tratta di un caso spinoso e di difficile gestione per l’Inter che continua a seguire diverse piste per non farsi cogliere impreparata. Mentre in attacco l’obiettivo numero uno resta il nigeriano (al netto di Nkunku), l’altro reparto da potenziare al più presto è la difesa dove piace molto Giovanni Leoni del Parma.

Sul giovane centrale italiano c’è una concorrenza agguerrita ed alte richieste da parte dei ducali, motivo per cui Marotta e Ausilio si stanno guardando attorno anche in altre direzioni. Una strada alternativa potrebbe portare in Spagna, dove un ex obiettivo della Juventus potrebbe proprio fare al caso dei nerazzurri.

Calciomercato Inter, idea Christensen: spunta l’ipotesi rescissione

L’Inter vuole potenziare attacco e difesa ma per farlo dovrà superare non pochi ostacoli. Per ciò che concerne il reparto arretrato l’ultima idea porterebbe dritto in Liga.

Stando a quanto evidenziato dai colleghi di ‘Interlive.it’ i nerazzurri potrebbero puntare il mirino in casa Barcellona dove c’è un calciatore in uscita che potrebbe rivelarsi una grossa occasione da provare a cogliere.

Nello specifico i blaugrana dovranno fare attenzione ad alcuni paletti finanziari ed in questo senso il nome coinvolto per risolvere i problemi potrebbe essere quello di Christensen. Il centrale danese dei catalani è ai margini del progetto tecnico di Flick e nel recente passato era stato accostato oltre che all’Inter anche alla Juventus.

Stavolta potrebbe arrivare in Italia a buon mercato visto che il Barça potrebbe persino optare per una rescissione del contratto in scadenza tra un anno, per liberare un potenziale nuovo tesseramento in entrata. Ad approfittarne potrebbe essere proprio l’Inter, che viste anche le necessità potrebbe cogliere la chance. Ad ora non c’è ancora una trattativa, ma a queste condizioni potrebbe essere intrigante.