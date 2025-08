Esiste un trucco (legale) per viaggiare gratis in treno: pochi lo conoscono

Una soluzione che non tutti conoscono e che ti permette di viaggiare gratis o quasi quando viaggi in treno. Affrettati a vedere.

Ogni anno milioni di italiani utilizzano i trasporti per viaggiare e muoversi all’interno del nostro paese. C’è chi prende l’aereo, la soluzione sicuramente più veloce ma anche chi utilizza mezzi più comuni come possono essere il treno oppure il bus. Per chi vuole comodità e non fare troppo tardi per un viaggio forse il treno è la soluzione migliore.

Durante l’anno solare sono molte le persone che effettuano più viaggi e si muovono durante l’anno solare, chi prende il treno solo il minimo indispensabile e chi invece lo prende con assiduità, con viaggi di quasi 1 o 2 volte al mese. Alcune persone non sanno o magari ignorano la cosa, che, grazie a determinate opportunità, puoi viaggiare in treno a costi davvero molto contenuti o talvolta addirittura gratis.

Avete capito bene, fare un viaggio in treno gratis e muoversi da due parti d’Italia a costi piuttosto contenutissimi. Ecco nello specifico, come fare davvero. Non si tratta di utilizzare trucchetti o di fare una truffa, è semplicemente un sistema dove basta fare un pò di attenzione per poter risparmiare e cogliere cosi ogni buon’opportunità. Puoi pagare pochissimo un biglietto o addirittura riceverlo gratis grazie alla carta fedeltà CARTAFRECCIA di Trenitalia, andiamo a vedere come fare.

Viaggiare gratis in treno, ecco la vera soluzione

Sfruttando questa carta che ti mette a disposizione Trenitalia puoi approfittare di sconti e vari vantaggi che non tutti conoscono e spesso le persone comprano biglietti e non usano neanche questa carta. Il segreto è iscriversi gratuitamente per questa carta fedeltà sul sito di Trenitalia e ogni persona accumula punti ad ogni viaggio.

Ogni tot. di punti dopo una serie di viaggi Trenitalia offre un viaggio gratis, un pò come gli sconti che troviamo al Supermercato. Un dettaglio importante è che però devi essere tu ad entrare sul sito di Trenitalia e controllare questi punti altrimenti rischi di perdere questa opportunità; se non controlli il biglietto gratis rischia di scadere e tu rischi di non riscattarlo. E’ un sistema chiaro e questo è solo uno dei trucchi che uno deve sapere.

Anche se non gratis Trenitalia ed Italo offrono ogni anno una serie di importanti sconti, specialmente in periodi clou come possono essere San Valentino o le festività tra Natale e Pasqua. Spesso poi esistono delle offerte 2×1, con due viaggi ne paghi solo uno e il treno in un men che non si dica diventa un mezzo quasi economico. Basta un pizzico di attenzione, fai un pò di attenzione.