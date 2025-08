Koopmeiners fatto fuori, è ufficiale: l’annuncio in diretta

In questi giorni il calciomercato sta vivendo con passioni e curiosità la vicenda Lookman con il giocatore che sta effettuando diverse mosse per dire addio all’Atalanta e trasferirsi all’Inter. La storia di Ademola sembra ripetere – in diverse cose – quello che è successo lo scorso anno per il trasferimento di Teun Koopmeiners alla Juventus, un tira e molla che è durato diversi mesi. Il club bianconero ha provato in tutti i modi ad acquistare l’olandese ed il giocatore è arrivato solo a fine estate ed è stato un autentico flop.

Fino a qualche tempo c’era il nefasto premio del ‘Bidone del mercato’ e quest’anno purtroppo dovrebbe esser assegnato proprio a Koopmeiners, autore di una stagione piuttosto difficile. Prestazioni non all’altezza, uniti ai problemi fisici, hanno condizionato la sua stagione e neanche il cambio tecnico è riuscito a cambiare qualcosa. Ora Teun è chiamato al riscatto per aiutare la Juve e se stesso, ma la prossima stagione si preannuncia piuttosto difficile.

Il giornalista Maurizio Compagnoni è intervenuto ai microfoni di Sky Sport ed ha discusso di questo difficile momento del giocatore olandese. Le parole sembrano piuttosto negative e non lasciano sperare in vista della nuova stagione. D’altronde tra problemi fisici e un ruolo non prioritario Koopmeiners non sembra essere al centro del progetto, insomma una situazione deleteria per tutti.

Koopmeiners Juve, cosi è durissima: arriva la sentenza del giornalista

Parlando della situazione di Koopmeiners il giornalista Compagnoni ha chiarito senza particolari remore: “Ho il sospetto che non sia solo colpa sua perchè è sempre stato schierato fuori ruolo e va recuperato specialmente a livello mentale perchè parliamo di un giocatore davvero forte, molto forte”. Compagnoni ha sottolineato che la Juve ha usato Teun spesso come sotto punta, subito dietro l’attaccante e questo non è il vero ruolo del centrocampista ex Atalanta.

Poi ha proseguito: “Quando ha giocato nel suo ruolo purtroppo era irriconoscibile, va recuperato mentalmente e cosi verrà smentita anche la balla che i giocatori non rendono fuori dall’Atalanta”. Infine il giornalista Sky ha sentenziato sulla sua esperienza alla Juve e sul suo ruolo nella squadra allenata da Igor Tudor:

“Sarà difficile recuperarlo perchè attualmente nella Juve di Tudor Koopmeiners non ha un ruolo da protagonista” e al momento quindi la situazione non è delle migliori e sarà dura ritrovare il vecchio Koopmeiners.