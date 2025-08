Juve, salta tutto: Marotta si inserisce e lo porta all’Inter

L’Inter continua la propria battaglia per arrivare ad Ademola Lookman, individuato da tempo come obiettivo numero uno per potenziare l’attacco di Chivu.

L’attaccante nigeriano è in rotta con l’Atalanta che però continua a mantenere il pugno di ferro alzando il muro sulle richieste economiche per il cartellino. In questi giorni il numero 11 nerazzurro ha disertato il ritiro di Zingonia alzando ulteriormente l’asticella della pressione sulla sua vicenda.

La dirigenza degli orobici non ha nascosto il fastidio per il comportamento dell’attaccante che in questi ultimi giorni ha fatto ben capire come vorrebbe lasciare Bergamo. L’Inter dal canto suo attende e lavora per cercare di avvicinarsi quanto più possibile ai 50 milioni richiesti dall’Atalanta per il cartellino di Lookman.

A tal proposito lo stesso Luca Percassi a margine della presentazione di Sportiello ha ammesso: “L’anno scorso a fronte di un’offerta da 20 milioni del Psg il giocatore ci aveva chiesto di essere ceduto e l’Atalanta, essendo una società credibile, si era ripromessa di poter cedere il giocatore in questa sessione di mercato basandosi su due presupposti che lui stesso ci aveva chiesto: raggiungere in primis un super top club europeo e che in Italia non si sarebbe mai visto con una maglia diversa dall’Atalanta, sia per quello che ha fatto lui, sia per quanto ricevuto da parte della società”.

Presupposti chiarissimi quelli delineati dall’ad atalantino per la cessione di Lookman che ad ora vorrebbe approdare all’Inter al netto delle tante difficoltà. In questo contesto però i nerazzurri meneghino non possono che guardarsi attorno, e valutare possibili alternativo. In questo caso nel mirino di Marotta e Ausilio potrebbe finirci un obiettivo della Juventus.

Calciomercato, dalla Juventus all’Inter: come cambia il destino di Sancho

L’Inter valuta quindi possibili alternative qualora l’affare Lookman non andasse a buon fine. In questo caso non sarebbe da escludere un attaccante esterno lungamente accostato alla Juventus.

Dopo essere stato molto vicino alla truppa di Tudor, Jadon Sancho potrebbe infatti approdare in Serie A ma con un’altra maglia. L’esterno offensivo britannico è in uscita dal Manchester United dopo l’esperienza in prestito al Chelsea.

Secondo quanto evidenziato da ‘Gianlucadimarzio.com’ l’ex BVB sarebbe finito proprio sulla lista dei desideri dell’Inter che vedrebbe il classe 2000 come un’alternativa di livello a Lookman.

Sancho nell’ultima annata ha registrato 5 gol e 10 assist in totale col Chelsea considerando tutte le competizioni. La Juventus dal canto suo pare aver abbandonato la pista.