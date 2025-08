Addio Sinner, c’è un nuovo scossone: cambia tutto

Una statistica realizzata in questi giorni ha evidenziato di come 8 italiani su 10 conoscano Jannik Sinner. Il numero uno al mondo di tennis è diventato un autentico beniamino dei tifosi del nostro paese, non solo per le sue prestazioni in campo ma anche per il suo comportamento e il suo modo di porsi all’interno del circuito. Ed ora i tifosi non vedono l’ora che il fenomeno di San Candido possa tornare in campo, per far gioire nuovamente i suoi tifosi.

Il 2025 del tennista italiano ha visto alcune belle e brutte notizie. Le vittorie agli Australian Open e nel torneo di Wimbledon resteranno nella storia dello sport italiano ma Jannik è rimasto fermo per circa 3 mesi a causa del caso Clostebol, accettando una sospensione per evitare poi danni maggiori. L’altoatesino era rientrato prima a Roma e poi al Roland Garros dove ha subito due cocenti batoste, in particolare quella a Parigi.

Sinner nella finale del Roland Garros contro Alcaraz era avanti di due set ed ha avuto anche tre Championship Point, poi purtroppo sappiamo tutti come è andata ma il tennista azzurro è riuscito a reagire. Nelle ultime ore è arrivata un’altra notizia per Sinner, sicuramente una bella notizia per gli appassionati di tennis. Lo stiamo vedendo già dall’America.

Ribaltone Sinner, una bella notizia per l’altoatesino

In questi giorni comincerà il torneo Masters 1000 di Cincinnati e Sinner sarà uno dei grandi protagonisti. L’azzurro, tra Cincinnati, gli Us Open e i tornei successivi difende davvero tanti punti ed è chiamato ad una seconda fase di stagione ad altissimo livello. Un modo anche per difendere punti e il primato nel ranking ma intanto negli Usa c’è un’ottima notizia.

Con Sinner e Simone Vagnozzi ci sarà anche il super coach Darren Cahill, persona molto importante per la carriera ed anche per la vita del numero uno azzurro e la sua presenza è sicuramente una manna per Sinner e per tutti i suoi tifosi. L’americano starà vicino al tennista azzurro e questo è anche un segnale importante in vista del futuro. Vedere Cahill in America può essere anche un segnale per il futuro con il coach che potrebbe restare insieme all’azzurro anche il prossimo anno.

Inizialmente Darren Cahill aveva annunciato il ritiro per fine anno, ma invece ora le sensazioni stanno cambiando e Cahill potrebbe cosi restare anche nel 2026. Per Sinner e per tutti i suoi tifosi.