Elimino le incrostazioni dalle teglie senza usare la spugna: così non le rovino e le pulisco comunque

Basta provare questo trucco geniale per eliminare tutte le incrostazioni dalle teglie: adesso ci metto soltanto 2 minuti per togliere anche lo sporco più ostinato.

In cucina sono tantissimi gli utensili che andremo ad usare quotidianamente e che ci permetteranno di preparare le più svariate ricette. Le teglie da forno, ad esempio, ci aiutano a cuocere moltissimi alimenti nel forno, garantendo un ottima cottura e senza dover sporcare null’altro. Ovviamente, così come accade per pentole e padelle, anche le teglie accumulano sporco, che, se diventa particolarmente incrostato sarà più difficile da mandare via.

Ma come mai nelle teglie si creano delle incrostazioni così difficili da mandare via? Il problema sta proprio nella tipologia di cottura. Sottoponendo gli alimenti alle altissime temperature del forno, il grasso tende a bruciare molto rapidamente, creando quelle zone nere ed incrostate che tutti noi conosciamo benissimo e più tempo passeranno nel forno, più diventeranno dure e difficili da rimuovere.

Con questo trucco le incrostazioni nelle teglie si eliminano senza fatica

Uno degli strumenti che viene maggiormente utilizzato per eliminare anche lo sporco più ostinate nelle teglie, è ovviamente la classica spugnetta per piatti. Tuttavia, il suo lato abrasivo può danneggiare la superficie, soprattutto se si tratta di teglie con rivestimento antiaderente e quindi estremamente delicate. Fortunatamente, esiste un trucchetto geniale, capace di eliminare anche lo sporco più ostinato, ma senza rovinare nulla.

Per riuscire finalmente ad eliminare anche le incrostazioni più ostinate, senza però rischiare di rovinare le teglie, ecco cosa servirà:

Sale grosso

Bicarbonato di sodio

Detersivo per piatti

Acqua bollente

Carta d’alluminio

Si tratta di ‘ingredienti’ semplicissimi e che tutti abbiamo già in casa. Vediamo quindi come procedere:

Versare un generoso strato di sale grosso e bicarbonato sulla superficie della teglia Aggiungere qualche goccia di detersivo per piatti e versare lentamente acqua bollente finché tutta la superficie è coperta A questo punto, prendere un foglio di carta d’alluminio, accartocciarlo grossolanamente e usarlo per spingere delicatamente il composto sulle zone più colpite dalle incrostazioni Lasciare agire il tutto per circa 20-30 minuti, in questo modo lo sporco si solleverà da solo e rimuoverlo sarà semplicissimo.

Passato il tempo necessario quindi, non si dovrà altro che eliminare tutto lo sporco e risciacquare la teglia. Ed ecco che tutte quelle terribili incrostazioni saranno finalmente un lontano ricordo. Un rimedio semplicissimo ed economico, che non farà più passare ore ed ore a strofinare.