3 errori che tutti fanno con la lavastoviglie: causano spesso cattivi odori

Se la lavastoviglie non lava bene e si sentono anche odori poco gradevoli la colpa potrebbe essere di questi comunissimi errori: basterà evitarli per notare la differenza.

La lavastoviglie è uno di quegli elettrodomestici che ha cambiato letteralmente il modo di vedere le faccende domestiche. Infatti, grazie alle sue funziono è possibile ottenere stoviglie perfettamente pulite ed igienizzate senza stare li a dover strofinare una per una. Basterà caricare tutto negli appositi ripiani, aggiungere i prodotti specifici ed impostare il ciclo di lavaggio che ci interessa ed il gioco è fatto. Mentre noi ci dedichiamo ad altro, la lavastoviglie penserà a fare il resto.

Ovviamente, per poter permettere il suo corretto funzionamento, non si dovrà lasciare nulla al caso e si dovranno avere piccole accortezze affinché tutto vada nel migliore dei modi. Una corretta igiene e pulizia sono sicuramente l’aspetto più importante, in questo modo infatti, non solo la lavastoviglie funzionerà sempre in modo adeguato, ma permetterà anche di consumare il giusto senza impattare sul costo della bolletta.

3 errori da non commettere con la lavastoviglie e che rischiano di rovinarla

Oltre ad una corretta pulizia e alla rimozione periodica di sporco, muffa e calcare, bisognerà fare attenzioni anche ad alcuni piccoli dettagli che possono fare sicuramente la differenza. Molto spesso, infatti, anche senza rendercene conto, commettiamo degli errori che possono non solo rovinare la lavastoviglie stessa, ma anche compromettere il risultato finale di pulizia.

Quante volte sarà capitato di aprire la lavastoviglie e di avvertire prima di tutto un odore per nulla gradevole e poi di notare come piatti e stoviglie varie siano ancora leggermente sporche? Ebbene, se questo accade molto probabilmente abbiamo commesso uno di questi errori. Il primo è sicuramente quello di caricare troppo la lavastoviglie, anche se è vero che sarebbe opportuno avviarla solo a pieno carico, mettere troppe cose ammucchiate impedisce il corretto lavaggio e ciò genera anche cattivi odori.

Un altro errore comune è quello di non posizionare le stoviglie negli scomparti giusti. Questo non solo rischia di non farle lavare bene, ma può anche compromettere l’integrità della macchina stessa. Infine, mai sistemare gli oggetti in plastica nei ripiani troppo in basso, perché seppur è vero che si tratta di un materiale che adatto per questo tipo di lavaggio, il calore potrebbe rovinarlo e deformalo. Quindi, evitando questi piccoli errori la lavastoviglie avrà una lunga vita e funzionerà sempre in modo adeguato, permettendo di ottenere tutto perfettamente pulito ed igienizzato.