Pogacar resta di sasso, ora è ufficiale l’addio: si cambia

Tadej Pogacar è uno dei grandi nomi del ciclismo internazionale, probabilmente il migliore all’interno del circuito. In molti lo considerano come l’erede di Eddy Merckx, e altri vedono in lui le gesta di Marco Pantani, quella sfrontatezza che hanno portato l’azzurro sul tetto del mondo. Beh, ora sul tetto c’è Tadej e i suoi numeri sono a dir poco spettacolari.

La recente vittoria al Tour de France è solo l’ultima delle sue grandi imprese e anche in Francia il campione ha letteralmente dominato, lasciando le briciole agli avversari, primo su tutti Vingegaard. Ad un certo punto si è percepita addirittura noia tra Pogacar ed i suoi tifosi con nessuno realmente in grado di metterlo in difficoltà. Nelle ultime ore intanto sono arrivati importanti novità nel mondo del ciclismo.

Con una mossa letteralmente a sorpresa il noto ciclista Remco Evenepoel, campione olimpico in carica, ha deciso di salare la Soudal Quick-Step e di fermare un nuovo contratto, il ciclista ha firmato un contratto con la Red Bull-Bora Hansgrohe, un nuovo team molto ambizioso tedesco e pronto a scalfire le certezze presenti in questo sport. La Red Bull ha fatto un’importante irruzione in questo sport e si tratta di un autentico colpaccio, che spiazza anche Pogacar.

Pogacar avvisato, ora diventa ancora più dura

L’arrivo di un Top Team nel circuito ciclistico può cambiare tante cose e può coinvolgere cosi anche Pogacar che ora deve fare i conti ancora di più con nuovi importanti rivali. La Red Bull-Bora Hansgrohe vuole puntare con decisione in questo sport e vuole creare uno squadrone per creare più di un problemi al campione di ciclismo.

Negli ultimi tempi Pogacar ha provato a vincere corse di un giorno ma soprattutto qui deve fare i conti con Remco e la battaglia non è semplice. Una rivoluzione nel mondo del ciclismo e la Red Bull ha pagato al suo ex team una commissione valutata tra i 5 ed i 7 milioni di euro. Evenepoel firmerà un contratto della durata di circa 3 o 4 anni, e avrà un team di primo piano. Con lui ci saranno sicuramente Cattaneo e Vermeersch, poi c’è il neo Ds Klaas Lodewyck che è molto importante per il campione.

La Red Bull ha presentato cosi Evenepoel: “Remco è sinonimo di ambizione, non vuole solo pedalare ma vuole plasmare il ciclismo. Porta non solo un eccezionale talento atletico ma anche una mentalità notevole”.