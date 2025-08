Lookman-Inter, beffa al fotofinish: si trasferisce nella capitale

Colpo di scena nella trattativa tra Atalanta e Inter per Ademola Lookman. Ora cambia tutto per il suo futuro, sta accadendo adesso.

La trattativa Ademola Lookman tiene banco ormai da diverse settimane e l’attaccante nigeriano è protagonista probabilmente della telenovela dell’estate. Il giocatore ha già salutato l’Atalanta e si attende di chiudere presto con l’Inter ma la trattativa non è semplice e la famiglia Percassi sogna di fare un ultimo grande sgarbo ai rivali milanesi.

Attualmente l’ultima offerta dell’Inter è stata di 43 milioni più 2 di bonus, ma l’Atalanta chiede 50 milioni bonus compresi. C’è ancora distanza e inoltre il club orobico vorrebbe evitare di cedere il suo miglior giocatore ad una rivale, o comunque ad una squadra che, come quella di Ivan Juric, lotterà per la qualificazione almeno in Champions League. L’Inter lavora sul mercato e la priorità è Ademola Lookman ma c’è ancora distanza tra le parti.

L’esterno offensivo nigeriano vuole andare all’Inter, lo sta facendo capire in tutti i modi ma non è facile e le parti sono letteralmente ai ferri corti. Il giocatore non si è presentato, c’è distanza e fastidio e l’Atalanta è pronta a tutto per mettere i bastoni tra le ruote. Lo ha fatto capire anche Percassi e c’è la sensazione che la Dea possa cedere il suo gioiello all’estero, anche a cifre inferiori a quelle offerte dall’Inter. E ora una big europea è sulle tracce di Lookman.

Addio Lookman, l’Inter ora rischia grosso

Lookman Inter è senza dubbio la trattativa dell’estate, l’attaccante dell’Atalanta piace a diversi club – sia in Italia che in Europa – ma il giocatore ha già l’accordo con l’Inter e vorrebbe trasferirsi nella squadra allenata da Cristian Chivu. Ma ora nelle ultime ore su Ademola è piombato l’Arsenal di Mikel Arteta, pronto ad accontentare in tutto e per tutto le richieste del giocatore. I Gunners, dopo Gyokeres, vorrebbero mettere a segno un altro grandissimo colpo.

L’Arsenal fatica da anni, non vince un titolo da decenni e quest’anno può essere quello giusto. Il club inglese ci crede e vuole accontentare l’allenatore in tutte le sue richieste. Lookman potrebbe cosi tornare in Premier League, questa volta da uomo maturo e non da giovanissimo, e l’Arsenal sarebbe pronta ad una grande offerta per club e giocatore.

I prossimi giorni saranno decisivi, Lookman può partire e occhio quindi alle piste straniere. In Italia oltre all’Inter c’è il Napoli e gli azzurri, in caso di partenza di Raspadori, potrebbero fare un affondo dell’attaccante.