Addio a Marquez, l’annuncio improvviso scuote la MotoGP

Il Mondiale di MotoGp vede al momento un vero e proprio dominio da parte della famiglia Marquez. Al momento i piloti vivono un periodo di meritate vacanze e al rientro la classifica vedrà un dominio assoluto, Marc è primo nettamente davanti ad Alex ed ora i fratelli Marquez si stanno contendendo il titolo. Marc Marquez è nettamente avanti, ma allo stesso tempo il fratello minore è una grande sorpresa.

Nessuno ad esempio immaginava di vedere Alex davanti a Pecco Bagnaia in classifica e al momento la famiglia Marquez. I tempi dove entrambi i fratelli faticavano sono ben lontani e c’è una svolta totale per i due campioni spagnoli. In particolare Marc ha una grande chance quest’anno ed ha l’opportunità di raggiungere Valentino Rossi con il numero di titoli vinti; visto questa situazione in molti ricordano ciò che è accaduto a Marc e le difficoltà degli ultimi anni.

La situazione del pluricampione alla Honda era drammatica, i risultati scarseggiavano e per questo alla fine ha optato per l’addio e il passaggio alla Ducati. Marc e Alex non hanno cambiato solo scuderia ma hanno cambiato anche manager, salutando dopo una lunga avventura insieme Emilio Alzamora. Questi, storico manager iberico, è stato accanto a Marc per oltre 15 anni ma i due si sono separati nel 2022. Dopo un grande silenzio Emilio è tornato a parlare, tornando a quel tanto doloroso addio.

Addio Marquez, svelata tutta la verità: Alzamora è netto

Dopo aver salutato la famiglia Marquez, Emilio Alzamora si è unito al progetto giovani dell’Agenzia SeventyTwo Sports Group ed ha fondato un team junior. Poi ha deciso di lanciare un progetto totale per i giovani. Alzamora ha parlato di questo e tanto altro in un’intervista a Motorbike Magazine; oltre a questo però l’agente ha parlato dell’addio di Marquez, spiegando di aver capito le motivazioni:

“Alla fine ogni cosa ha il suo tempo. Ho capito perfettamente che loro avevano bisogno di un cambiamento, soprattutto Marc. Dopo l’infortunio e i vari cambiamenti c’era bisogno di cambiare anche qui, Marquez sentiva bisogno di una boccata d’aria fresca. E’ come per gli allenatori di calcio”, chiude il noto manager.

I rapporti però restano ottimi ed Emilio ha avuto davvero belle parole: “Per me il successo è vedere i due fratelli al comando della MotoGp. Per me era un sogno ed ora si sta avverando, sono felice per loro”.