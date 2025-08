Nuova squadra per Gatti, 28 milioni più 7 di bonus: bomba alla Continassa

La Juventus riparte dai propri pilastri all’interno dello spogliatoio a margine di una estate di calciomercato che potrebbe avere ancora molto da raccontare.

Svariate le situazioni ancora aperte, sia in entrata che soprattutto in uscita, dove non mancano i nomi pesanti in attesa di capire il proprio destino. Tra questi Vlahovic e Douglas Luiz, mentre c’è chi come Federico Gatti un paio di settimane fa ha persino rinnovato il contratto consolidando il proprio rapporto con la Juve.

La stessa società piemontese diramò un comunicato che recitava: “Federico Gatti è sempre più bianconero: il difensore classe 1998 ha rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2030. Federico, che ha anche superato le 100 presenze in carriera con la maglia della Juventus nella sfida casalinga di campionato contro l’Hellas Verona dello scorso marzo, è rientrato in gruppo in occasione del Mondiale, poche settimane fa, e ha subito ripreso le fila di un discorso che lo vede protagonista nella nostra difesa”.

Si tratta quindi di un interprete molto importante per la Juventus del presente e del futuro, fermo restando che nonostante il prolungamento le vie del calciomercato restano infinite. A dispetto del nuovo accordo fino al 2030 e della leadership nello spogliatoio non è infatti da escludere che un’altra big del calcio europeo possa farci un pensierino.

Calciomercato Juventus, l’offerta per tentare Gatti: ci prova Simeone

Ad oggi Federico Gatti è un pilastro della difesa di Igor Tudor, però il vento del mercato rischia di iniziare a soffiare forte anche su di lui.

Il centrale bianconero è ritenuto incedibile dalla società ma di fronte a un’offerta importante potrebbe anche partire. Diego Simeone è un grande estimatore del calciatore e ora l’Atletico Madrid potrebbe provare a mettere sul piatto una proposta interessante per far vacillare il club piemontese.

Gli spagnoli infatti potrebbero offrire 28 milioni di euro di parte fissa più 7 milioni di bonus legati ai risultati per cercare di arrivare all’ex difensore del Frosinone che potrebbe rivelarsi ideale per il modo di giocare dei ‘Colchoneros’.

Gatti resta legatissimo al club e all’ambiente, ma di fronte ad offerte importanti anche un rinnovo come il suo rischia di vacillare. Nell’ultima annata il classe 1998 ha messo a referto 46 apparizioni totali considerando tutte le competizioni, condite da anche un gol e due assist. Numeri che determinano solo in parte la sua importanza nella Juve e la perdita che sarebbe una sua eventuale cessione.