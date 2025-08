Lacrime per Cristiano Ronaldo, lutto nel calcio: è morto in queste ore

Un fulmine a ciel sereno, una notizia del tutto inaspettata e che sconvolge il mondo del calcio. Nelle ultime ore la leggenda portoghese Cristiano Ronaldo è intervenuto pubblicamente, un’altra grande tragedia solo a poche settimane dal terribile incidente che vide la morte di Diogo e Andre Jota, giocatori portoghesi venuti a mancare improvvisamente.

Ora un’altra brutta notizia ed anche Cristiano Ronaldo ha voluto subito testimoniare la sua tristezza con un messaggio, una Instagram Stories che ricorda l’uomo e il connazionale, compagno di tante battaglie, dentro e fuori il campo da gioco. Il calcio portoghese piange per la morte di Jorge Costa, direttore sportivo del Porto e per anni leggenda del club e della Nazionale. Lo ricordiamo vincere la Champions League con Josè Mourinho nel 2004 e purtroppo ora è venuto a mancare.

In molti tra compagni di squadra, ex giocatore e dirigenti sono apparsi scossi da questa notizia, Jorge Costa è stato giocatore ed allenatore del Porto ed ora rivestiva il prestigioso ruolo di direttore sportivo. Per i Dragoes era una vera e propria leggenda, Jorge è venuto a mancare dopo un malore avvenuto al Centro Sportivo verso l’ora di pranzo, è stato subito portato in Ospedale ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Lutto per Cristiano Ronaldo, l’annuncio con una Instagram Stories

Molti campioni hanno espresso tristezza per questa notizia e tra questi anche appunto Cristiano Ronaldo, una notizia davvero drammatica. Cristiano Ronaldo non è molto avvezzo con i lutti, già in passato ha raccontato che dopo la morte del padre difficilmente va a funerali e fatica a mostrare questo lato della sua intimità senza problemi. Il campione però stavolta non si è fatto da parte.

Nelle ultime ore tutti hanno notato la sua Instagram Stories dove pubblica una foto di Jorge Costa, ha voluto dare un ultimo saluto per l’ex compagno di squadra. Tanti lo hanno fatto e tra questi anche il tecnico Josè Mourinho che ha scritto uno struggente messaggio per dare un ultimo saluto al suo ex giocatore. Il tecnico si è poi commosso in conferenza stampa ed ha scritto:

“Parte della mia storia se n’è andata. Sono molto dispiaciuto ma se fosse qui mi direbbe di andare avanti, ora farò il mio lavoro. Poi piangerò”, ha concluso lo Special One. Parole da brividi e un nuovo grande lutto per il calcio portoghese.