Solo 15 minuti al giorno e la casa non sembrerà più un disastro: zero fatica

Bastano solo 15 minuti al giorno per avere una casa perfettamente in ordine: senza fatica e senza stress si potrà dire addio al caos e alla confusione.

Con la vita frenetica che facciamo ogni giorno, anche riuscire a mantenere casa in ordine può diventare complicato. Spesso, uscendo molto presto e rientrando nel tardo pomeriggio, non si avrà il tempo materiale per potersi dedicare a dovere alle faccende domestiche. Ecco che quindi, si tenderà a trascurare ogni cosa, avendo quindi una casa disordinata, disorganizzata e anche tendenzialmente poco pulita.

Per quanto possa sembrare un compito faticoso, mantenere casa ordinata è estremante importate per diversi motivi. Prima di tutto per avere anche una sensazione visiva completamente diversa. Infatti, un ambiente ordinato avrà sicuramente tutto un altro impatto rispetto ad uno disordinato. In secondo luogo, evitare il caos in giro, permetterà anche di poter eliminare meglio lo sporco, evitando così l’accumulo di germi e batteri. Infine, avere ogni cosa al proprio posto, permette di capire realmente cosa c’è in casa e cosa eventualmente non serve più e mettere quindi definitivamente via.

Solo 15 minuti al giorno bastano per avere una casa perfettamente in ordine

A differenza di quello che si possa pensare, non servono ore ed ore per avere una casa in ordine, ma in realtà bastano appena 15 minuti per poter sistemare le cose più importanti. Questo ovviamente non vuol dire avere ogni angolo pulito, ma almeno si darà quella parvenza di ordine e di igiene che spesso mancano.

A fare chiarezza sulla questione ci ha pensato l’esperto di pulizie Mattia, che, attraverso il suo profilo ufficiale @lacasadimattina, ha svelato hai suoi follower cosa fare ogni giorno prima di uscire di casa per averla sempre in ordine. Non si tratta di nulla di complicato, né di qualcosa che richieda ore ed ore, ma di semplici azioni, che in massimo 15 minuti cambieranno aspetto agli ambienti.

La prima cosa da fare appena svegli è ovviamente aprire la finestra o il balcone della camera da letto per farla arieggiare, nel mentre si potrà fare la colazione. Una volta fatto questo si potrà passare al bagno, bastano pochissimi minuti per passare un detergente disinfettante sul lavabo, il wc e il bidet, aiutandosi con un panno in microfibra. Non serve strofinare con forza né usare prodotti aggressivi: l’obiettivo non è una pulizia profonda, ma un mantenimento quotidiano, che impedisce allo sporco di accumularsi e rende le pulizie settimanali molto meno faticose.

Infine, come terzo e ultimo step, si dovrà passare l’aspirapolvere in tutta la casa, in questo modo si andrà ad eliminare tutto lo sporco e la polvere superficiale e le superfici avranno subito un altro aspetto. Insomma, con cronometro alla mano, in appena 15 minuti, la casa sarà in ordine e anche pulita. Facile, veloce e senza stress.