Douglas Luiz rossonero per 42 milioni: si sblocca il mercato Juve

Sono giorni di grande lavoro in casa Juventus, lì dove il club si divide tra il campo con Igor Tudor che sta provando a costruire una squadra vincente, e il mercato con la dirigenza che si sta prodigando per completare nel migliore dei modi il roster a disposizione.

Tra entrate e soprattutto uscite dovrà cambiare ancora qualcosa in terra bianconera, soprattutto a centrocampo dove è ancora aperto il caso Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano arrivato solo un anno fa dall’Aston Villa per una cifra monstre non ha mai reso come da aspettative, ed appare sempre più lontano dal progetto tecnico dello stesso Tudor.

Il classe 1998 verdeoro aveva inoltre acceso un focolaio di polemiche non presentandosi subito all’inizio del ritiro. L’allarme, almeno mediaticamente è rientrato, e a parlarne ci ha pensato anche il direttore tecnico Francois Modesto, che a ‘Tuttosport’ ha evidenziato: “Douglas Luiz è stato riaccolto bene. Sa che ha sbagliato, glielo abbiamo fatto capire. L’abbiamo convocato e gli abbiamo fatto comprendere cosa sia la Juventus. Douglas è molto dispiaciuto. Poi la cosa è passata ed è tornato in gruppo”.

Al netto del rientro tra i ranghi il futuro del brasiliano appare comunque ben lontano dalla Juventus, che nel caso vorrebbe provare a monetizzare al meglio una sua cessione anche per non far registrare pesanti minusvalenze.

Calciomercato Juventus, Douglas Luiz in uscita: tentazione Bournemouth

A proposito di cessioni e mercato lo stesso Modesto ha ribadito: “Come gestiamo chi è chiacchierato in chiave mercato? Quest’anno abbiamo deciso di portare tutti, d’accordo con il mister. Siamo la Juventus e dobbiamo trattare tutti allo stesso modo. Con loro siamo stati chiari, ma si comportano molto bene e siamo felici. Speriamo che vada tutto bene”.

Tra i calciatori in uscita risulta esserci quindi anche Douglas Luiz che ha mercato in Premier League, campionato che conosce bene e nel quale ha ben figurato.

Il brasiliano piace molto al Nottingham Forest, ma potrebbe inserirsi il Bournemouth che avrebbe bisogno di un elemento di qualità in mediana per innalzare il livello. Luiz potrebbe essere attratto dall’idea di rilanciarsi nel massimo campionato inglese, e per riportarlo in Premier i rossoneri potrebbero mettere sul piatto un prestito oneroso con obbligo di riscatto per una cifra totale di circa 42 milioni.

Si tratterebbe di una proposta allettante per la Juventus, che dopo solo una stagione potrebbe chiudere i rapporti con un calciatore dal quale ci si aspettava molto di più.