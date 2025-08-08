Questi trucchi saranno perfetti in inverno: ti mostro come asciugare il bucato in una casa piccola

Uno degli aspetti positivi dell’estate, è la possibilità di riuscire ad asciugare il bucato in pochissimo tempo, senza dover usare asciugatrice o senza avere stendini in giro per casa. Basterà metterli all’esterno e il sole in poche ore penserà a fare il resto. Ovviamente, tutto questo in inverno non sarà possibile, soprattutto se capitano giorni ininterrotti di pioggia e di mal tempo, dove nemmeno un calzino si riesce ad asciugare subito.

La situazione poi diventa più complicata se la casa non è particolarmente grande e di conseguenza anche avere un solo stendino in giro diventa impossibile. Insomma, in inverno sarà davvero complicato riuscire ad avere un bucato asciutto in pochissimo tempo. Inoltre, tenerlo in casa per troppo tempo genera anche umidità, che a sua volta porta alla formazione della muffa.

Come asciugare il bucato in inverno senza particolari difficoltà in una casa piccola

È vero che ci troviamo ancora in piena estate e la mente non è affatto proiettata ai mesi invernali, tuttavia, come dice un vecchio detto: prevenire e meglio che curare, quindi, meglio iniziare ora a pensare a qualche piccolo trucchetto per poter avere un bucato perfettamente asciutto anche in inverno e in una casa piccola.

Lo spazio in casa è fondamentale, non solo per una questione di ordine, ma perché permette di poter organizzare al meglio diverse situazioni. In inverno, ad esempio, non avere la possibilità di poter mettere uno stendino per asciugare il bucato, può rappresentare un serio problema. Fortunatamente, esistono alcune soluzioni che permetteranno di risolvere il problema. La prima prevede l’utilizzo di stendini verticali, in questo modo verrà sfruttato lo spazio in altezza e sarà comodo anche per sistemare più cose da asciugare.

Oltre a questo modello, ci sono anche gli stendini da muro, ideali anche per balconi non particolarmente grandi. In inverno basterà aprirli, sistemare i capi da asciugare e coprire con un telo di plastica, per lasciarli asciugare senza problemi. In casi estremi ci sono poi le grucce multi clip, che possono essere fissate dietro le porte o anche al bastone della doccia, di certo non sono ideali per grandi quantità di bucato, ma sono ideali per i capi intimi. Infine, ci sono anche gli stendini elettrici, che, avendo varie dimensioni possono adattarsi ad ogni centimetro disponibile. Le idee di certo non mancano, basterà solo organizzarsi per avere un bucato asciutto rapidamente anche in inverno e in una casa piccola.