Frutta e verdura in gravidanza, basta davvero il bicarbonato? Parola all’esperta

Bicarbonato, è sufficiente utilizzarlo in gravidanza per lavare frutta e verdure ed eliminare eventuali pericoli? Ecco cosa è importante sapere.

La gravidanza per ogni donna è rappresenta sicuramente un momento di importante consapevolezza. Dal primo attimo in cui quel test risulterà positivo, si è consapevoli che la vita cambierà per sempre e che da quel momento in poi ci sarà un’altra persona a cui pensare e che, soprattutto all’inizio sarà completamente dipendente dalla sua mamma e dal suo papà. Una serie di emozioni contrastanti ci saranno nei primi attimi, ma che via via lasceranno spazio alla gioia più grande provata nella propria vita.

Ovviamente, pur non trattandosi di uno stato limitante, è bene sapere che in gravidanza ci saranno alcune accortezze da seguire, affinché si possano vivere quei 9 mesi in totale spensieratezza, ma senza correre alcun potenziale rischio. Un’attenzione in più, si dovrà avere nell’alimentazione, adottando alcune precauzioni per quanto riguarda il consumo di alimenti come frutta e verdura.

Bicarbonato in gravidanza, è davvero sufficiente per lavare frutta e verdura?

Una delle principali accortezze, è quella di lavare accuratamente frutta e verdura prima di consumarla, soprattutto se successivamente non verranno cotti. Ma perché in gravidanza è importante lavare bene frutta e verdura? Si tratta di un passaggio necessario per proteggere la salute della madre e del feto da infezioni che potrebbero essere trasmesse attraverso alimenti crudi o contaminati. Una fra queste vi è la a toxoplasmosi che è un’infezione causata da un parassita (Toxoplasma gondii) che può essere presente nel terreno e quindi sulle verdure e la frutta non lavate.

In genere uno dei prodotti naturali che più viene utilizzato per disinfettare frutta e verdura è il bicarbonato, ma è davvero utile come in molti pensano? A fare chiarezza ci ha pensato direttamente il Ministero della Salute Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità e EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare). Tutti concordano su un punto imprescindibile: l’unica strategia davvero efficace è lo sfregamento meccanico sotto acqua corrente fredda.

Tutto ciò cosa sta a significare, che per eliminare ogni potenziale pericolo da frutta e verdura, sarà importante lavare sempre frutta e verdura sotto acqua corrente fredda, strofinare energicamente ogni parte, meglio se con uno spazzolino pulito, rimuovere bene tracce di terra, soprattutto da ortaggi a foglia e frutta morbida e infine, se possibile, sbucciare la frutta prima di mangiarla. Solo così si eviteranno potenziali pericoli, senza dover usare bicarbonato o altro.