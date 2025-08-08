Hamilton via dalla Ferrari con effetto immediato: chi prende il suo posto

C’erano ben altre aspettative su Lewis Hamilton e sulla sua prima stagione in Ferrari con i tifosi che speravano in una grande annata e non invece in una stagione letteralmente da dimenticare. Il britannico va peggiorando weekend dopo weekend e la situazione è davvero al limite, nell’ultimo Gran Premio Hamilton è quasi esploso in diretta e i rapporti sono ai ferri corti.

Hamilton non solo non è mai stato competitivo in questa stagione, mai un podio e mai possibilità di vittoria ma ha quasi sempre perso il confronto con il compagno di squadra, comunque anch’egli in difficoltà, Charles Leclerc. Per alcuni Lewis già pensa alla prossima stagione mentre altri parlano addirittura di ipotesi clamorose, addio improvvisi e nelle ultime ore hanno fatto molto scalpore alcune dichiarazioni.

Chi conosce molto bene Hamilton è l’ex presidente della federazione di Formula Uno Bernie Ecclestone e questi si è fatto vedere al Gran Premio d’Ungheria. Tanti i temi trattati e anche Lewis è stato messo nel mirino, Bernie ha rilasciato interessanti dichiarazioni ai microfoni del Daily Mail. Ecco le sue parole: “Lewis Hamilton è molto talentuoso, lo era e probabilmente lo è ancora, ma come grandi personalità dello sport quando toccano l’apice poi c’è solo la difesa”.

Hamilton nel mirino, addio immediato alla Ferrari

Sono sempre di più le personalità all’interno del mondo della Formula Uno che pensano che la carriera di Lewis Hamilton sia ormai ai titoli di coda e il campione britannico è sempre sotto attacco. Ecclestone ha parlato cosi riguardo il fenomeno inglese ed ha continuato:

“Lewis Hamilton è stanco, ha bisogno di smettere, di ricominciare da zero e fare qualcosa di completamente diverso. Se continuasse mentirebbe a se stesso, dovrebbe smettere adesso” ha chiuso cosi il campione britannico. E insomma si discute di un possibile addio alla Ferrari ma l’atteggiamento dell’ex dirigente è ancora più netto e duro riguardo la vicenda:

“Se fossi il manager di Hamilton direi alla Ferrari. Se avete qualcuno che può sostituire Lewis, ci facciamo da parte. E se fossi Lewis chiederei di pagarmi questa stagione per intero e direi che posso farmi da parte”. Infine Ecclestone ha sentenziato che prenderebbe Isack Hadjar o Gabriel Bortoleto al posto di Hamilton ed Ecclestone ha concluso: “Isack Hadjar della Racing Bulls ha molto talento, cosi come l’amico brasiliano Gabriel Bortoleto, ha talento”: