Tifosi del Milan distrutti, è morto un amato protagonista di San Siro

Il Milan di Max Allegri continua a lavorare alacremente in campo, mentre la società prosegue l’opera di rafforzamento della rosa per arrivare nelle migliori condizioni possibili all’inizio della stagione imminente.

I rossoneri dovranno rialzarsi con un nuovo progetto tecnico, quello dell’allenatore toscano che gradualmente sta già penetrando sotto pelle e nella mente dei propri calciatori, ridando entusiasmo all’ambiente. Jashari è l’ultimo colpo di una campagna acquisti mirata ed intelligente che sta portando ad incrementare il valore di un roster che ha anche perso un pilastro come Theo Hernandez.

Ed a proposito di perdite, nei giorni scorsi i tifosi rossoneri hanno dovuto fare i conti con una notizia terribile che ha colpito e intristito l’intero ambiente. Un ex difensore del Milan ci ha lasciati troppo presto, scatenando anche reazioni e messaggi di cordoglio sui social.

A soli 72 anni è morto Enrico Luigi Lanzi, ex calciatore che in carriera ha avuto modo di crescere proprio nelle giovanili del Milan, per poi giocare anche 33 gare in Serie A. Tra le sue poche apparizioni con il Diavolo è stato anche in campo nella finale di Coppa delle Coppe del 1974 giocata in quel di Rotterdam e persa 2-0 contro il Magdeburgo.

Un lutto terribile quello riguardante Enrico Luigi Lanzi, che ci ha lasciati nella sua casa di Spessa Po (Pavia) lasciando un vuoto indescrivibile tra i familiari.

Una notizia sconfortante che ha fatto immediatamente anche il giro del web tra i tifosi. Ed a proposito di social proprio tramite X lo stesso Milan, club nel quale Lanzi è cresciuto, ha voluto dedicare un messaggio di cordoglio dopo la sua scomparsa: “Dal vivaio milanista alla finale europea di Coppa delle Coppe. Il Milan degli anni Settanta è stato anche Enrico Lanzi, presente nella memoria di ogni tifoso rossonero. Alla famiglia Lanzi le condoglianze di tutto il Club per la scomparsa di Enrico“.

La morte di Enrico Luigi Lanzi lascia inevitabilmente un vuoto incolmabile nella famiglia, ma anche nelle società in cui ha avuto modo di trascorrere alcune tappe della sua carriera. L’ex difensore ha infatti giocato anche con le maglie di Cesena, Varese, Perugia, Monza, Campobasso, Paganese e Broni per poi lanciarsi anche in una breve carriera da allenatore.

In panchina ha guidato nel Campionato Nazionale Dilettanti, la Vogherese e il Pavia, quest’ultima in due occasioni diverse e prima da vice e poi da allenatore in carica.