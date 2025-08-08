Dice addio alla Juve e va in un’altra Big: adesso è ufficiale

In questa sessione di calciomercato la Juve sta trovando non poche difficoltà ed il nuovo Ds Comolli è letteralmente sotto accusa da parte dei tifosi bianconeri. Gli acquisti vanno molto a rilento, frenato da un mercato in uscita che stenta a decollare e blocca cosi tutte le richieste di Tudor, a caccia di rinforzi in ogni reparto. Il club deve prima cedere e poi solo dopo si potrà comprare.

In primo luogo la Juve deve risolvere la questione attaccante dove c’è il nodo Vlahovic e quello legato a Randal Kolo Muani, priorità per il ruolo di centravanti. La Juve vorrebbe un nuovo prestito, stavolta con diritto di riscatto mentre il Psg chiede una cessione a titolo definitivo; al momento c’è distanza ma si lavora per chiudere e trovare una soluzione con il francese che non è nei piani della società di Luis Enrique.

Ma la priorità resta cedere Vlahovic, giocatore con un solo anno di contratto e fuori dai piani del club, la Juve vuole cederlo ma trovare acquirenti pronti ad ingaggiare un giocatore con un contratto cosi alto è tutt’altro che semplice. Oltre all’attacco poi c’è la priorità centrocampo dove il club deve cedere Douglas Luiz e Miretti ed intanto deve fare i conti con una nuova batosta, sfuma un colpo di mercato.

Mercato Juve, va in Liga a costo zero: ecco i dettagli

La Juve cerca un centrocampista da settimane, un giocatore che abbini qualità ma soprattutto quantità ed esperienza e nelle ultime ore sono apparsi vari nomi per il centrocampo, uno è sfumato. Nelle ultime ore è diventato ufficiale il trasferimento di Thomas Partey al Villarreal, una cessione a titolo definitivo. Il giocatore ha visto scadere il suo contratto con l’Arsenal il 30 Giugno ma ancora doveva trovare un nuovo club, ora è ufficiale il suo passaggio in Spagna e sfuma cosi l’opzione Juventus.

Partey è stato protagonista di spiacevoli vicende extracalcistiche ma alla fine è stato prosciolto da tutto ed il giocatore è pronto a tornare senza problemi. Non ci sarà però l’opzione Juve con la formazione bianconera che fatica a cedere centrocampisti ed è alle prese con il problema Douglas Luiz, giocatore che costa 50 milioni di euro ma che il club fatica a cedere a titolo definitivo.