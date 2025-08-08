Lacrime per una star dello sport, doloroso addio a soli 31 anni

Un vero dramma, una notizia inaspettata nel mondo dello sport e tanti tifosi sono distrutti per l'annuncio. Ecco cosa è successo.

La carriera di uno sportivo dura a livello professionistico poco più di 10 anni ma solitamente una persona dedica buona parte della sua vita alla sua passione, fin da piccolo si svolgono tanti allenamenti e si lavora senza sosta ed è cosi che una persona fa sacrifici e sacrifica la vita per il proprio sport.

La cosa è ancora peggiore per le donne che ad un certo punto decidono di lasciare per dedicarsi a vita privata e crearsi magari una famiglia. Nelle ultime ore una leggenda dello sport ha deciso di dire basta, lasciare anzitempo la propria carriera e farlo prima di un evento importanti come le olimpiadi. Stiamo parlando della campionessa Stephanie Venier, l’atleta dice basta e lascia lo sport di riferimento, lo sci.

Stiamo parlando di una leggenda di questo settore, campionessa mondiale in carica di Super G e protagonista nell’ultimo Mondiale con un oro nell’individuale e con una medaglia di bronzo nella combinata a coppie. La decisione del suo ritiro ha lasciato molto stupore tra i tifosi visto che parliamo di una sportiva che il prossimo anno doveva partecipare ai Giochi Olimpici invernali e invece non sarà parte all’evento. La donna ha fatto un annuncio in cui ha spiegato le ragioni del suo ritiro.

Ritiro improvviso nel mondo dello sport, la Venier racconta la sua verità

Attraverso i propri profili Stephanie Venier ha spiegato la decisione del suo addio ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Il pensiero di porre fino alla mia carriera non è nuovo, mi frullava per la testa già da un pò. Volevo prendermi il tempo necessario per arrivare ad una decisione cosi importante, anche perchè, una volta presa non si può tornare indietro”. Stephanie ha continuato ed ha chiarito svelando che:

“Negli ultimi mesi non ho trovato in me la forte volontà e determinazione necessaria per praticare uno sport ad alto livello, come mi aspetto invece da me stessa. Il mio sogno era vincere una medaglia ai Mondiali e con un oro ed un bronzo l’ho più realizzato. Anche se ci saranno le Olimpiadi questo mi sembra il momento giusto per dire basta”:

Nell’ultima stagione Stephanie Venier ha avuto diversi problemi fisici ed un grosso problema al ginocchio e magari probabilmente anche questo l’ha portata a questa decisione, la campionessa ha deciso di dire basta nel mondo dello sport.